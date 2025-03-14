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健康網》「新年新希望」不落空！ 心理師授5撇步：從2分鐘做起

2025/03/14 21:05

轉眼間，2025年已經到了3月，您的新年新希望開始做了嗎？心理師提供5撇步，先從2分鐘做起；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

轉眼間，2025年已經到了3月，您的新年新希望開始做了嗎？心理師提供5撇步，先從2分鐘做起；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕轉眼間，2025年已經到了3月，你還記得你的「新年新希望」嗎？研究顯示，約8成的人到了2月就已經放棄了，但台北同伴心理諮商所所長余佳容特別傳授5撇步，分別為「檢視目標」、「建立習慣觸發點」、「採取2分鐘法則」、「讓大腦獲得小勝利的快樂」，以及「不要完美主義」，重新動起來。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」指出，不少人在今年初可能曾經立志要運動減肥、讀10本書、存更多錢，或是培養一項新技能。但到了3月，許多人都會開始感到疲憊，甚至懷疑自己能不能堅持下去。

余佳容說，這是很正常的，研究顯示，約8成的人到了2月就已經放棄新年新希望。但這不代表你真的做不到，而是你可能需要其他方法來維持動力與行動力，因而建議要重新檢視目標。

●檢視你的目標

很多人的目標是「我要變瘦！」、「我要變有錢！」，但最後卻不知道該從哪裡開始。這其實是因為目標不夠具體，讓大腦無法清楚地規劃行動步驟。

余佳容建議，讓目標更明確且可執行！像是不要說：「我要變健康！」 ，而是「每週運動3次，每次30分鐘」，不要說：「我要存錢！」，而是「每月存下薪水的10%」。

如果你的目標是1年內讀完10本書這類，但現在1本都沒看，這時候，余佳容建議可以調整成「每週至少閱讀30頁，並在筆記上記錄3個學到的重點」。

當目標變得更明確、更容易開始，就更有可能真正去執行！

如果目標是1年內讀完10本書這類，但現在1本都沒看，心理師建議可以調整成「每週至少閱讀30頁，並在筆記上記錄3個學到的重點」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

如果目標是1年內讀完10本書這類，但現在1本都沒看，心理師建議可以調整成「每週至少閱讀30頁，並在筆記上記錄3個學到的重點」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●建立習慣觸發點

許多人失敗的原因，是因為他們希望「靠意志力」來堅持，但余佳容說，意志力是有限的，終究會有撐不下去的時候。想要讓行動變得更輕鬆，建議在生活中設定「習慣觸發點 ，這種方法叫做「 習慣堆疊 」（habit stacking），比單純訂目標更容易執行。

例如：如果你的目標是每天喝2000ml的水，可以在刷牙後倒一杯水並喝完；如果你的目標是每天冥想5分鐘，可以在早晨泡咖啡後馬上進行；如果你的目標是每天學10個英文單字，可以在午餐後打開APP立刻背！

當一個新習慣與現有的生活模式結合時，就不會需要「逼迫自己去做」，而是變成一種自然發生的行為模式。

●採取2分鐘法則

有時候，我們遲遲無法行動，不是因為懶惰，而是因為覺得「開始」太難了。這時候，余佳容建議可以使用「2分鐘法則」，也就是說讓目標變得足夠簡單，以至於你不會想逃避。

顧名思義就是，如果你覺得某件事情很難開始，那就只做2分鐘！像是想運動？那就先穿上運動鞋；想看書？那就先打開書，只看1頁；想寫作？就先寫下1句話。

如果你覺得某件事情很難開始，那就只做2分鐘！像是想寫作，就先從寫1句話開始。（圖擷取自photoAC）

如果你覺得某件事情很難開始，那就只做2分鐘！像是想寫作，就先從寫1句話開始。（圖擷取自photoAC）

●讓大腦獲得小勝利的快樂

人類的大腦對「成就感」非常敏感，每當完成一個小目標時，大腦就會釋放多巴胺，讓你感到愉悅與滿足。

余佳容建議，可以視覺化你的進步，讓自己更有動力！像是可以用「習慣打卡表」追蹤進度，或是寫成就日記，記錄完成的小里程碑 。當然，也可以設立「小獎勵機制」，例如，連續運動 7天後，買一杯自己喜歡的咖啡！

當你看到自己的進步時，你會更願意持續下去，而不是半途而廢！

●不要完美主義

許多人因為害怕做不好，就乾脆不做，這其實是完美主義在作祟！但事實上，完成比完美更重要。我建議採取80分行動法則 ，也就是不要求100%完美，而是做到80分就好，這樣你會更願意行動，而不是犯拖延症！

像是今天沒時間運動1小時？那就運動15分鐘；今天沒心情讀書？那就讀5頁；覺得英文學得不夠好？但比昨天多學1個單字就是進步！

當你允許自己不必完美，你才會更願意開始，而開始就是成功的一半！

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