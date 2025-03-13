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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》諾羅病毒不只腸胃炎 醫：有抽搐、窒息風險

2025/03/13 21:45

醫師提醒，諾羅病毒不只是腸胃炎，除了常見嘔吐、腹瀉、發燒症狀外，也可能引發幼兒短暫的癲癇；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

醫師提醒，諾羅病毒不只是腸胃炎，除了常見嘔吐、腹瀉、發燒症狀外，也可能引發幼兒短暫的癲癇；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日傳出主打親子一站式旅遊的度假村，疑似爆發諾羅病毒大規模群聚感染，渡假村隱瞞疫情，未落實消毒與防疫措施，讓更多旅客受到感染，甚至有幼兒發生抽搐，險些造成進食窒息。輔仁大學附設醫院兒童急診科主任王聖儒提醒，諾羅病毒不只是腸胃炎，除了常見嘔吐、腹瀉、發燒症狀外，也可能引發幼兒短暫的癲癇，家長不得不慎。

王聖儒在臉書專頁「守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒」發文指出，諾羅病毒極具傳染性，少量病毒就能引發感染，嘔吐時產生的飛沫更可能透過空氣傳播。病毒能在環境中存活數週，酒精與乾洗手無法有效消毒，讓防範難度大大提升。此外，即使患者已無明顯症狀，仍可能持續排毒數天至數週，進一步擴大感染風險。

幼兒抽搐勿做哈姆立克法

王聖儒表示，當孩子在吃飯時發生癲癇發作，可能因為肌肉僵硬或意識喪失而無法吞嚥，導致食物阻塞氣道，引發窒息。千萬別用哈姆立克法，它只適合處理食物哽塞，對癲癇發作無效，反而可能加重窒息風險。

王聖儒說明，正確「復甦姿勢」：讓孩子側躺，頭部微向下，避免嘔吐物或食物阻塞呼吸道；千萬不要用手強行掏嘴巴，以免將異物推得更深；如果抽搐超過5分鐘或有反覆發作，應立即送醫。

正確消毒方式

●環境消毒（桌椅、地板、門把）：1:50稀釋漂白水（1000ppm）

●嘔吐、腹瀉污染處：1:10稀釋漂白水（5000ppm），靜置5分鐘再擦拭

●餐具、玩具：1:100稀釋漂白水（500ppm）浸泡10分鐘，後續徹底清洗

●手部清潔：飯前、如廁後必須用肥皂徹底搓洗雙手至少20秒，乾洗手液（酒精）無法有效殺死諾羅病毒。

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