守護環保人員健康 部立台中醫院提供中市環保局人員健檢服務

台中市環保局與部立台中醫院合作，為局內行政人員、清淨園區與清潔隊等員工進行三梯次健康檢查，局長陳宏益帶領員工進行健檢。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「您守護台中市環境，我捍衛您的健康！」台中市環保局與部立台中醫院合作，針對該局行政人員、清淨園區與清潔隊等員工進行三梯次健康檢查，醫療團隊、健檢車直接開到定點健檢，還提供健檢後回診治療服務，局長陳宏益今（13）天率先接受健檢，以身作則，呼籲同仁們「用最健康的身體，一起為台中市環境努力！」

國健署提供成人健檢與癌症篩檢，應定期接受健康檢查，中市環保局率先響應，農曆年前與台中醫院商談合作模式，為其員工配合衛福部辦理成人巡迴健檢保健服務。

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台中市環保局長陳宏益指出，環保局同仁超過4000人，其中清潔隊同仁就超過3800位，這次配合國家政策，推動成人健檢與癌症篩檢，以這3個梯次做為健檢示範，未來持續推動，並計畫開放員工前往住家附近各大醫院健檢，讓同仁了解健檢對健康的重要性。

台中市環保局與部立台中醫院合作，為局內行政人員、清淨園區與清潔隊等員工進行三梯次健康檢查。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院依照其工作型態分三梯次安排超過250名員工接受健檢，第一梯次2月21日健檢團隊進駐台中清淨園區，為65名員工進行健檢；第二梯次2月27日前進東南區清潔大隊幫中西東南區清潔隊隊員共67人完成健檢，今天則是前進環保局局本部，為包括陳局長等近120名員工進行健檢。

這次台中醫院特別為這群站在對抗空污與清除垃圾第一線的戰士設計問卷，針對家中有肺癌家族史或重度吸菸朋友，提供預約到院進行國健署提供免費低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢服務，另不符國健署規範的員工或親友也提供現場預約檢查服務，表達對捍衛環境戰士的敬意。

台中市環保局人員進行健康檢查。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院院長黃元德指出，環保局是守護台中市環境清潔與空氣品質的第一線戰士，也是面臨空氣汙染與清理垃圾受傷或感染的高風險族群，對於中市府編列預算，鼓勵各單位踴躍健檢，愛護員工的用心相當感動，環保局長率先帶領並安排環保團隊健檢，更見其用心良苦。他也呼籲其他忙於市政的局處，「再忙，也別忘了健檢，關心自己的健康。」

台中市環保局人員進行健康檢查。（記者蔡淑媛攝）

陳宏益局長表示，環保局同仁超過4000人，其中清潔隊同仁就超過3800位，這次配合國家政策，推動成人健檢與癌症篩檢。（記者蔡淑媛翻攝）

台中醫院醫療團隊、健檢車直接開到環保局外做定點健檢，並提供健檢後回診治療服務。（記者蔡淑媛翻攝）

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