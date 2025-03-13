人夫連打3次噴嚏引中風 醫：晚送醫恐沒命！

打噴嚏要小心，太過用力恐引發病變；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國加利福尼亞州1位35歲的父親因為打噴嚏過猛，差點喪命。這位名叫伊恩．阿普爾蓋特（Ian Applegate）的男子與妻子珍妮佛（Jennifer）和4歲的兒子一起坐在車內時，突然連續打了3個噴嚏。結果，第3次噴嚏後，他感到劇烈的頭痛、頭暈，左側身體也開始麻木。隨著症狀加劇，他立即意識到自己可能中風，立即緊急求助。

伊恩在醫院接受治療，並積極復健。（圖擷取自《每日郵報》）

根據《每日郵報》報導，醫師發現伊恩的脊椎動脈在打噴嚏的過程中被撕裂，導致血流阻塞，進而引發了大腦中風。醫師表示，若他延遲就醫，後果可能會非常嚴重。所幸，伊恩及時接受了血栓溶解劑治療，並開始接受復健。

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這次意外使得伊恩的日常生活陷入困境，需要他人協助才能走路，並且無法正常吞嚥。儘管如此，他仍然保持積極態度，他的妻子目前懷孕8個月，伊恩希望能在妻子分娩之前康復，回家陪伴她。為了支付高額的醫療費用和失去的收入，伊恩的家人發起了募款活動。

蘭卡斯特大學解剖學專家亞當泰勒教授（Professor Adam Taylor）指出，打噴嚏是一種強烈的生理反射，雖然大多數情況下是無害的，但也可能引發嚴重的健康問題，如肋骨骨折、肺部破裂，甚至腦部血管損傷。伊恩的中風正是由於椎動脈夾層（VAD）所引起，這種情況雖然罕見，但其實是年輕人中風的潛在原因之一。

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