健康網》5飲食、藥物禁忌 營養師：服用它前2小時別喝牛奶

營養師提醒，牛奶中的鈣可能會跟抗生素結合，影響藥物吸收，因此建議服藥前2小時避開喝牛奶；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾常直接以茶、果汁等飲品服藥，或是吃完食物沒多久，就馬上吃藥，小心這些行為不僅影響藥效，還可能增加食物與藥物交互作用風險。營養師李婉萍在臉書專頁發影片提醒，5藥物與食物別一起吃，包括：葡萄柚+降血壓藥、牛奶＋抗生素、綠茶+抗凝血藥、納豆+降血脂藥、酒精+止痛藥。許多人習慣早餐喝牛奶後吃藥，因此特別提醒，吃抗生素者，應於服藥前2小時避開牛奶。

●葡萄柚+降血壓藥：葡萄柚會影響肝臟代謝，使降血壓的效能更強，因可能會導致低血壓、頭暈，甚至有心律不整問題。

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營養師提醒，葡萄柚會影響肝臟代謝，使降血壓藥的效果更強，可能會導致低血壓、頭暈，甚至心律不整；示意圖。（圖取自freepik）

●牛奶＋抗生素：牛奶中的鈣可能會跟抗生素結合，影響藥物吸收，讓感染不容易恢復，因此建議服藥前2小時避開喝牛奶。

●綠茶+抗凝血藥：綠茶中含有維生素K，因此一同食用，會影響抗凝血藥的效果，導致血栓風險提高。

●納豆+降血脂藥：2者一起服用會提升副作用發生率，造成肌肉痠痛，甚至導致急性腎衰竭。

●酒精+止痛藥：酒精會加重止痛藥對肝臟的傷害，還會讓胃出血、腎臟受損，所以千萬別混著吃。

營養師表示，酒精會加重止痛藥對肝臟的傷害，還會讓胃出血、腎臟受損，所以千萬別混著吃；圖為情境照。（圖取自photo AC）

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