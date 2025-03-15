健康網》「出人頭地」不必喝高鈣牛奶 營養師教你正確挑

營養師指出，在挑選鮮奶時，建議選擇有貼鮮乳標誌者，代表成份沒有調整過，避免喝進過多添加物如精製糖，反而影響身高發展。（圖擷取自農業部臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要孩子高人一等，通常都會聯想到補鈣，不少家長還會精心挑選市售高鈣牛乳給孩子飲用。不過營養師夏子雯表示，成份調整過的牛奶，有些可能會添加鮮奶油、精製糖、香料食用色素等，一不小心反而會造成身體負擔。建議選擇有貼鮮乳標誌品項，代表成份未調整。而幼稚園以前可飲用全脂牛奶，上小學後則可視學童體位、飲食內容，調整為低脂牛奶，以免攝取過多脂肪。

有鮮乳標誌更安心

夏子雯於臉書粉專「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，牛奶中含有蛋白質、脂肪、維生素A、B1、B2、D、鈣、磷、乳糖等成分，在挑選鮮奶時，建議選擇有貼鮮乳標誌者，代表成份沒有調整過，避免喝進過多添加物如精製糖，反而影響身高發展。另外，就算不是買鮮奶而是買牛乳，也要翻到成分的地方來確認添加物是否過多，進而增加身體負擔。

請繼續往下閱讀...

營養師補充，運動對於兒童長高也非常重要，跳高、跳繩都可以刺激生長板；圖為情境照。（圖取自freepik）

蛋白質、鈣缺一不可

夏子雯說明，牛奶有助於生長發育的營養素最主要成份是「蛋白質」，能構成及修補組織和細胞，例如豆魚蛋肉類都是很好的選擇。再來就是「鈣」，主要作用是強化骨骼，其中的維生素D能促進鈣吸收，但鈣質本身並不能直接幫助長高，除了喝滴雞精，運動也非常重要，跳高、跳繩都可以刺激生長板，但千萬不要做負重運動，建議孩子早睡早起，早晚一杯奶，有利長高。

她比喻，蛋白質就像鋼筋、鈣像水泥，想建造穩固的房子，就必須同時有兩者的存在，所以想長高蛋白質、鈣質缺一不可。建議家長可以替幼稚園以前的小朋友，準備全脂牛奶飲用，上小學後可以視學童體位、飲食內容，調整為低脂牛奶，以免攝取過多脂肪。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法