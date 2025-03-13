過敏釀眼紅腫！4招急救不「癢」眼 嬰兒洗髮精有妙用

近期眼睛過敏患者不少是雙重過敏原襲擊，醫師提醒不同情況有不同緊急處理原則。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕眼科醫師發現，近期眼睛過敏患者不少是雙重過敏原襲擊。提醒不同情況有不同緊急處理原則，像是睫毛毛囊阻塞可熱敷，也可將清水與嬰兒洗髮精稀釋後清洗睫毛根部助改善；對保養品、化妝品或花粉過敏，可利用清水清洗與冰敷緩解癢感；過敏性結膜炎冰敷能改善不適；細菌感染的眼瞼炎則須使用抗生素、類固醇。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛表示，近期門診因眼睛過敏就醫的民眾中，不少女性對花粉過敏，加上刷睫毛膏導致眼睛發癢，雙重過敏原造成眼睛紅腫得像小白兔的紅眼睛，結膜則如龍眼肉，像是1名化妝品專櫃櫃姐阿美（化名）就是飽受「癢」眼之苦的個案。

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針對眼睛過敏的緊急處理原則，許粹剛指出，若是油脂腺分泌異常造成睫毛毛囊阻塞，熱敷有助軟化阻塞物，同時保持眼部清潔非常重要，可以1比1的比率將清水與嬰兒洗髮精稀釋，用於清洗睫毛根部，1天清潔1、2次，助改善毛囊口阻塞。

許粹剛提醒，習慣使用眼部化妝品的民眾，例如刷睫毛膏小心不要碰觸到睫毛根部皮膚，也要避免掉進眼睛，否則恐引起眼瞼發炎。萬一眼部化妝品不慎進入眼中，先閉上眼睛讓眼淚將異物自然流出，或是點眼藥水沖洗；若是水溶液性質化妝品，可使用流動的無菌生理食鹽水沖洗眼睛，沖洗約3至5分鐘，仍有不適則應盡快就醫。

此外，許粹剛表示，卸妝也要徹底，否則殘餘化妝品可能阻塞眼瞼板腺體開口，導致眼瞼發炎、針眼或過敏性結膜炎，建議最好使用不致粉刺性卸妝油，以棉片沾取後，先在眼睛及睫毛按壓停留20至30秒，待彩妝溶解，再以畫圈方式卸妝，並重複數次直到清除乾淨為止。

許粹剛說明，若對保養品、化妝品或花粉過敏，可利用清水清洗與冰敷，以及減少使用化妝品來緩解癢感；而過敏性結膜炎可透過冰敷改善不適；細菌感染的眼瞼炎，則應使用抗生素與輕微類固醇。

許粹剛指出，季節性過敏性結膜炎的主要過敏原為植物花粉，通常在特定季節發作，例如春暖花開的3月，建議患者在花季減少外出，並可戴口罩和眼鏡；常年性過敏性結膜炎則與塵蟎、灰塵等非季節性過敏原有關，需做好居家護理遠離過敏原以減少發作，急性期治療可考慮使用抗組織胺、類固醇等。

許粹剛也提醒，眼睛發癢是常見問題，許多人下意識用手揉眼，可能引起紅腫，還可能因細菌感染而加重症狀，自行使用眼藥水則可能用藥錯誤、延誤病情。若眼部不適，建議盡快諮詢醫師檢查，掌握病因及治療時效。

許粹剛醫師提醒常年性過敏性結膜炎患者需落實居家護理。（振興醫院提供）

許粹剛醫師建議眼睛過敏的緊急處理原則。（振興醫院提供）

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