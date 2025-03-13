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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台灣洗腎比率高 醫師呼籲注意5警訊：泡水高貧倦

2025/03/13 13:38

台灣洗腎比率高，醫師呼籲注意5警訊。（大千醫院提供）

台灣洗腎比率高，醫師呼籲注意5警訊。（大千醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣洗腎比率居高不下，對於民眾健康是一大挑戰。苗栗縣大千醫院表示，根據統計資料可見民眾對慢性腎臟病的預防觀念仍是不足，腎臟內科醫師鄭俊山則呼籲民眾注意「泡、水、高、貧、倦」5大警訊。

鄭俊山指出，當腎臟因長期發炎、慢性疾病影響或尿路阻塞受到破壞，導致腎臟結構或功能產生永久性的病變，而無法回復正常時，就稱為慢性腎臟病。常見的危險因子包含：慢性病史（高血糖、高血壓、高血脂、痛風）、肥胖、年老、抽菸、家族史、濫用消炎止痛藥物等。

另外，鄭俊山解釋，罹患慢性腎臟病時會出現「泡、水、高、貧、倦」5大警訊。泡為尿液中泡沫增多且持續不散，可能是蛋白尿的徵兆，代表腎臟功能受損；水則代表身體水腫，特別是腳踝、腿部及眼皮浮腫，可能表示腎臟排水功能受損；而高血壓是腎臟病的重要危險因子，長期高血壓會加速腎功能惡化。

貧則因腎臟負責製造紅血球生成素，當腎功能下降時，可能導致貧血，出現臉色蒼白、頭暈等症狀；倦則是體內毒素無法正常排出，會使人感到疲倦無力，甚至影響睡眠品質。

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