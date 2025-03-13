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健康網》吳欣盈生子後為「四寶」提告 專家：原始組織具「不可逆性」

2025/03/13 13:29

吳欣盈提告返還四寶官司，超基因生技委任律師出庭受訪。（資料照）

吳欣盈提告返還四寶官司，超基因生技委任律師出庭受訪。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年46歲的新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈，產子後委由超基因生技公司，進行臍帶血幹細胞的保存，事後卻提告要求返還「四寶」及種原幹細胞，這樣的訴求對醫學專家來說「十分弔詭」，因為在製備過程中，組織是不可逆的；幹細胞從臍帶血或胎盤等組織中分離，原始組織即無法保留。同時，組織不可能在不破壞原樣情況下分離產出細胞。「這是所有委託客戶都應該知悉的基本事實。」

據報導，吳欣盈在2023年生下小孩後，委由超基因生技公司，替她從臍帶血、臍帶、羊膜、胎盤等「四寶」，分離提取幹細胞、間質幹細胞予以保存；吳欣盈在去（2024）年提告要求返還「四寶」。

蔡豐州直接點明，從科學角度來看，間質幹細胞的製備流程，乃先由醫療機構取出足夠量組織（例如臍帶血、脂肪、周邊血液、皮膚等），交由合法生技公司團隊進行分離、純化及培養，並透過細胞標記和無菌檢測，鑑定品質合格，再進行低溫細胞儲存，以利未來需求。製備過程，組織是不可逆的，也就是說，組織不可能在「不動任何一根寒毛」下，分離產出細胞，「這是邏輯矛盾的」。

根據報導，吳欣盈和超基因生技公司簽約「四寶」臍帶血儲存方案，未料，雙方就儲存合約起爭執，吳欣盈委託律師要求拿回臍帶血等「原物」。蔡豐州認為，首先得看合約是否有「特別」應予的條件，否則，依照上述分析、生技產業常規和科學常識，既已分離培養細胞，是不可能「完整」、「全部」組織留下的。

超基因公司委任律師邱筱涵、李傳侯在法院開庭前也表示，吳欣盈在本案中的多項主張顯示出其對保存技術及程序的誤解。超基因公司依契約約定執行幹細胞分離與保存，契約中清楚載明，所保存的標的物為提取出的幹細胞，而非臍帶血、胎盤、臍帶、羊膜等原始組織，一旦幹細胞從臍帶血或胎盤等組織中分離，原始組織即無法保留，這是所有委託客戶都應該知悉的基本事實。

最後蔡豐州希望大眾能了解何謂臍帶血的製程方式，不要讓謬誤的訴求誤導大眾對臍帶血幹細胞的保存造成誤解。同時，盼望業者和細胞存戶能夠理性溝通，民眾也能充分了解珍惜這項得之不易的科學技術。也希望勿因人廢事，讓科學以外的紛爭，傷及這得之不易的瑰寶。各生物技術服務商業同業公會，醫學會，醫事人員，生技公司皆引頸期盼勿因此事件模糊焦點，讓這個目前人類唯一再生，「重生」的科學希望工程被誤會曲解。

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