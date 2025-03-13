健康網》拒當人體清淨機！ 營養師教「4要」遠離空污健康跑

營養師說，跑步有助健康，但別忘了慎選時間、地點、確認空品是否良好，以及回家後清洗身體；圖為情境照。（圖取自freepik）







葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想出門跑步，卻未留意空污問題逞強外出，小心健身不成先傷身！營養師廖欣儀在臉書「欣儀的營養師聊天室」發文表示，外出跑步前後應掌握4要點，包括：確認空氣品質、選擇合適地點、避開上下班車多、重污時段，以及做好臉身清潔，才能達到健康運動目的，避免成為人體清淨機。

空品指標須注意

依環境部AQI（空氣品質指標）分類，空品良好為綠色、黃色為普通；橘色對敏感族群不健康、紅色則對所有族群均不健康！可能會出現咳嗽、眼痛、喉嚨痛等症狀，因此，心臟、呼吸道、心血管疾病患者，以及孩童、老年人，在空品橘、紅燈狀況下，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時，也應配戴口罩，以免造成身體危害。

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聰明跑步不傷身

PM2.5對身體造成的無形傷害，人們往往不自覺，因此，廖欣儀建議，進行戶外跑步時，應掌握以下4項要點，才能聰明健身不傷身。

●挑對時間別跟廢氣約會：很多人喜歡一大早或是下班、晚餐後出門運動，廖欣儀指出，早上7-9點以及傍晚下班後至晚上9點時段，路上車子多、污染重，若選擇此時進行戶外跑步，等於邊運動邊吸廢氣！

●出門前確認空品狀況：出門運動前，廖欣儀建議先查詢AQI，數據超過100，顯示為黃色時，就要考慮更換地點，若數據達150以上，顯示為紅色，表示對所有人均不健康，此時千萬別逞強外出，直接改為室內運動吧！

●慎選地點勿當吸塵器：跑步只要場所空曠便可進行，但是否選擇大馬路旁跑步也合適？廖欣儀說，馬路旁運動同樣有車多廢氣多問題，建議選擇公園、河濱、樹木多的地方，空氣清新，風景優美，更能放心安全運動。

馬路旁運動車多、廢氣多，營養師建議選擇公園、河濱、樹木多的地方，空氣清新外，更能放心安全運動。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●運動後記得身體要清潔：戶外運動後，身體難免沾染髒污，廖欣儀說，跑步完記得洗臉、洗澡，洗掉那些順道帶進來的污染物，不讓PM2.5在體內開轟趴！

廖欣儀強調，運動是為了健康，不是為了變成人體吸塵器，跑得開心，別忘了也要呼吸安心！

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