三酸甘油脂超標35倍！科技廠業務應酬喝酒 引急性胰臟炎劇烈腹痛

血脂肪濃度示意圖。（樂生醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕45歲楊姓男子是科技公司業務、常應酬喝酒，3月初他因腹痛劇烈前往桃園市龜山區樂山醫院急診，抽血發現他的三酸甘油脂超標35倍而引發急性胰臟炎，腎臟內科主任李心銘為他進行血脂肪濾清術，助他快速降低血脂肪，順利改善他的症狀。

楊男常應酬喝酒，他說，平日工作繁忙，也缺乏運動，已多次因為腹痛到醫院看診，3月初疼痛劇烈，他前往樂生醫院求診，抽血發現三酸甘油脂的數值5217mg/dL（毫克/每公合），相較於正常值約為40mg/dL到149mg/dL，約是35倍，才知道是因三酸甘油脂過高引發急性胰臟炎而腹痛。

請繼續往下閱讀...

李心銘為楊男進行血脂肪濾清術，助他快速降低血脂肪順利改善症狀，李心銘說，血脂肪濾清術是利用多功能血液淨化機，將血液從體內抽出後，使用血漿分離器分離為血球與血漿；血漿再經過血漿成分分離器處理，去除膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油脂等物質後，再將血漿與血球送回體內。

「三酸甘油脂過高，長期下來恐導致動脈硬化或動脈壁增厚，罹患胰臟炎、冠狀動脈心臟病、代謝症候群的風險也會因此增加。」李心銘提醒，民眾應養成少吃精緻澱粉與含糖飲品，多吃魚與蔬菜、少吃紅肉類與加工食品等飲食習慣，並減少酒精攝取，才能顧好身體健康。

樂生醫院院長王偉傑（右3）與腎臟科主任李心銘（右1）提醒民眾注意腎臟健康。（樂生醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法