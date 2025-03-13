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善良可以教出來！清大研究：幼兒學會自控 將有正向、利他行為

2025/03/13 12:19

清華大學幼教系特聘教授周育如（左一）與生科系副教授郭崇涵（左二）引導幼兒在遊戲中合作。（清大提供）

清華大學幼教系特聘教授周育如（左一）與生科系副教授郭崇涵（左二）引導幼兒在遊戲中合作。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕善良是可以教出來的！清華大學跨物種研究發現，幼兒學會自控後，將可發展出正向互動及利他行為，對他們未來的人際相處與心理健康產生長遠的正面影響。

清大與新竹教育大學合校後進行跨領域研究，其中幼教系特聘教授周育如與生科系副教授郭崇涵組成研究團隊，開展幼兒與小鼠的跨物種研究，最新一篇抑制攻擊行為可引導發展出利他行為的論文，登上了國際期刊《行為與大腦功能》（Behavioral and Brain Functions）。

清華幼教系特聘教授周育如（左三）與生科系副教授郭崇涵（右三）引導幼兒在遊戲中合作。（清大提供）

清華幼教系特聘教授周育如（左三）與生科系副教授郭崇涵（右三）引導幼兒在遊戲中合作。（清大提供）

郭崇涵指出，動物的社會行為多樣，包括爭奪主導地位的攻擊行為，也有像相互理毛促進和諧的「利社會」互動。研究利用「侵入者實驗」探討小鼠攻擊行為，小鼠被單獨關在籠子裡一週後，為保護領地會對侵入的陌生小鼠展開攻擊；但在破壞小鼠主掌攻擊的腦區後，牠不僅不攻擊，還開始很療癒地為對方理毛。

郭崇涵強調，小鼠的攻擊衝動被消除後，本可以選擇不理會、不互動的行為，但令人驚訝的是，牠們竟主動表現出友善的利他行為。「這好像說明了鼠性本善！」郭崇涵說，從演化的觀點來說，攻擊更符合保護自己的需求，但善良、利他的本能始終存在，並未消失，只是被隱藏了起來。

清華研究團隊以腦波儀進行幼兒互動研究。（清大提供）

清華研究團隊以腦波儀進行幼兒互動研究。（清大提供）

周育如則針對100多位4至6歲的幼兒，進行與小鼠相對應的研究。在長達1年的追蹤中，觀察幼兒自我調控能力的變化，發現當幼兒自我調控能力越好時，不僅衝動和攻擊行為減少了，他們分享、關心、幫助、甚至與人合作的行為也相應提高，與小鼠實驗的發現相互呼應。

周育如表示，在學習自控之前，幼兒的表現比較直覺，比如看到想玩的玩具就搶過來，你打我、我就還手打你。在提升自我調控能力後，則可以舉手等到老師同意再講話，玩具輪流玩，面對衝突也可以在心裡數到三，冷靜去想如何解決問題。

「良好的自我調控是可以教出來的，這比知識的教導更重要！」周育如說，我們不應僅最低限度地約束孩子不要打人、不要欺負人，還要教他們關心人，擁有更高的情商（EQ）。能夠自我控制、與人相處的幼兒，也更有機會成長為心理健康的大人。

至於如何提升幼兒的自我調控能力，周育如正在清大附幼進行另一項大腦實驗，讓幼兒透過聆聽音樂並跟著節奏打拍子、跳舞等方式，教導幼兒控制自己的行為與情緒，結果發現效果非常好。參與這項實驗的幼兒專注力提升，亂發脾氣、不肯排隊的狀況變少了，遊戲時也能互助合作達到更好的成果。

清華大學跨物種研究團隊成員包括幼教系特聘教授周育如（中）、生科系副教授郭崇涵（左三），及系神所博士生李知霖（左二）、幼教所碩士生吳錦平（左一）、張積育（右三）、林惠萍（右二）、陳昕妮（右一）。（清大提供）

清華大學跨物種研究團隊成員包括幼教系特聘教授周育如（中）、生科系副教授郭崇涵（左三），及系神所博士生李知霖（左二）、幼教所碩士生吳錦平（左一）、張積育（右三）、林惠萍（右二）、陳昕妮（右一）。（清大提供）

清華大學幼教系特聘教授周育如（左）攜手生科系副教授郭崇涵，合作進行社交互動的跨物種創新研究。（清大提供）

清華大學幼教系特聘教授周育如（左）攜手生科系副教授郭崇涵，合作進行社交互動的跨物種創新研究。（清大提供）

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