自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》這「3水果」膳食纖維最高！芭樂穩血糖還降膽固醇

2025/03/14 12:44

學者指出，芭樂因為果膠含量豐富，更有助穩定血糖與膽固醇。（資料照）

學者指出，芭樂因為果膠含量豐富，更有助穩定血糖與膽固醇。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膳食纖維對於腸道健康、穩定血糖與降低膽固醇都有顯著的益處。營養學者洪泰雄於臉書發文指出，水果是膳食纖維的重要來源，特別是覆盆子、黑莓與芭樂是其中佼佼者，而覆盆子與黑莓，因為可溶性纖維特別高，對於促進排便與腸道健康特別有效；芭樂則是果膠含量豐富，更有助穩定血糖與膽固醇。

覆盆子（Raspberry）

洪泰雄說明，每100克覆盆子，約含6.5克膳食纖維。覆盆子是膳食纖維最高的水果之一，其中約70到75%是不可溶性纖維（如纖維素與木質素），主要來自於它的小核果結構和豐富的種子。

原因分析：種子含量豐富，每個覆盆子是由許多小核果組成，種子富含不可溶性纖維，幫助促進腸道蠕動與預防便秘。加上水分較低，水分比例約85%，相對於其他水果略低，因此纖維比例顯得更高；當中也含有可溶性纖維（果膠），雖然比例較低，但可幫助穩定血糖與膽固醇。高纖維結構不僅促進腸道健康，還有助於增強飽足感，適合想控制體重的人。

學者表示，覆盆子高纖維結構不僅促進腸道健康，還有助於增強飽足感，適合想控制體重的人。（圖取自freepik）

學者表示，覆盆子高纖維結構不僅促進腸道健康，還有助於增強飽足感，適合想控制體重的人。（圖取自freepik）

黑莓（Blackberry）

每100克約含5.3克膳食纖維，黑莓與覆盆子同屬於薔薇科，擁有相似的聚合漿果結構。其膳食纖維主要來自於豐富的種子和較厚的果皮。

原因分析：種子與果皮的纖維量高，黑莓的種子較小，但數量多，富含不可溶性纖維，有助於增加糞便體積，促進排便；黑莓也富含多酚與花青素，這些抗氧化劑與膳食纖維結合，能幫助減少腸道發炎與氧化壓力；另黑莓的水分約86%，比一般水果低，纖維比例自然較高。高纖維加上抗氧化劑的雙重作用，讓黑莓成為護腸又抗老的優質水果。

學者提到，黑莓富含多酚與花青素，這些抗氧化劑與膳食纖維結合，能幫助減少腸道發炎與氧化壓力。（圖取自freepik）

學者提到，黑莓富含多酚與花青素，這些抗氧化劑與膳食纖維結合，能幫助減少腸道發炎與氧化壓力。（圖取自freepik）

芭樂（Guava）

每100克約含5.4克膳食纖維（帶皮食用時），芭樂的膳食纖維來自於果皮、果肉和種子，並且含有大量的可溶性纖維（果膠），對穩定血糖與膽固醇特別有益。

原因分析：芭樂果肉與果皮富含果膠，能幫助延緩糖分吸收，穩定血糖；種子含有一定量的木質素與纖維素，雖然質地較硬但纖維含量不可忽視；芭樂低熱量高纖維，既能增加飽足感又不容易造成熱量過剩，對想控制體重的人來說是理想選擇；而且高纖維加上豐富的維生素C，不僅能促進腸道蠕動，還有助於增強免疫力。

造就高纖3大原因

為什麼這3種水果的膳食纖維特別高？洪泰雄分析原因如下：

1.種子與果皮的比例高：覆盆子與黑莓的種子比例高，富含不可溶性纖維，芭樂的果皮與種子也是纖維的主要來源。

2.水分比例較低：這3種水果的水分都比一般水果低，纖維相對集中，含量自然較高。

3.纖維種類豐富：覆盆子與黑莓以不可溶性纖維為主，芭樂則有大量可溶性纖維（果膠），對腸道與血糖都有幫助。

洪泰雄總結，若想促進排便與腸道健康：建議吃覆盆子與黑莓，因為它們的不可溶性纖維特別高；想穩定血糖與膽固醇建議吃芭樂，因為它的果膠含量豐富；想增強免疫力與抗氧化，這3種水果都富含維生素C與抗氧化劑，適合輪流食用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中