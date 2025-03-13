微風超市、打狗霸火鍋中鏢 北市曝抽驗蔬果「不合格名單」

衛生局今公佈生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，其中15件產品不符規定。（台北市衛生局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市衛生局今（13）日公布1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場及餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥名單，其中有15件產品不符規定，包括微風超市南京店、海霸王集團打狗霸與棉花田生機園地均出現超標問題。

衛生局說明，抽驗不符規定產品有4件草莓、茼蒿和包心芥菜各3件、青蔥2件、韭菜花和菠菜各1件，分別檢出1-4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定；其中1件有機蘋果也檢出殘留農藥，但品名標榜「有機」；除了不符規定產品除蘋果外，其餘均屬高風險農產品。

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衛生局指出，今年1月生鮮蔬果抽驗結果不符合規定包括南京微風超市「福岡草莓」、士林農果水果廣場「日本大濱戀熊本草莓」、菓林蔬果店「大雪山草莓」、梅林水果行「日本熊本草莓」、棉花田生機園地信義門市「有機愛妃Envy蘋果」。

衛生局今公布生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，其中15件產品不符規定。（台北市衛生局提供）

另外農藥超標的包心芥菜，分別是亞洲水果大賣場、丞農菓菜行及中坡市場菜攤，美廉社大安樂業店「茼蒿」、中坡市場菜攤「茼蒿」、第一果菜批發市場「青蔥」與「茼蒿」、皇城老媽「菠菜」與「韭菜花」與海霸王集團打狗霸德立莊店「青蔥」。

衛生局表示，殘留農藥含量不符容許量標準者，業者將處分6萬元以上2億元以下罰鍰；有機農產品違規使用化學農藥，則違反「有機農業促進法」規定，可裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰。另外，業者若無法交代來源，可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架且不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，並通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗，對違規農友停止供應該品名代號10天。

衛生局今公布生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，其中15件產品不符規定。（台北市衛生局提供）

衛生局今公布生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，其中15件產品不符規定。（台北市衛生局提供）

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