江蕙獻愛挺偏鄉醫護 攜手全聯捐榮總醫療器材

北榮新竹分院獲贈3張高單價加護型醫療電動磅秤床。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮民醫院新竹分院宣布，收到歌壇天后「二姐」江蕙攜手全聯福利中心捐贈之最新型市價上百萬元的可攜式自動心肺復甦機1台，今（13）日再收到高單價加護型醫療電動磅秤病床3張，能在醫事人員短缺之際，幫助第一線的醫護人員及生命危急的病人。

台北榮民醫院新竹分院指出，獲贈的最新型可攜式自動心肺復甦機，能大幅提高急診室急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，同時減輕救護人員的壓力與負擔。佈建於偏鄉後，將發揮重大的急救效果，挽救更多寶貴的生命。

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至於加護型醫療電動磅秤病床3張，優先更新加護病房現有10床賡續汰換，以提供長期佔床率高加護病房使用，為重症臥床或需要長期護理的病人設計。不僅提升病患的護理品質，還能降低護理人員的搬運負擔，減少因搬運患者導致的職業傷害。特別是在護理人力嚴重短缺的情況下，加護型電動磅秤病床對偏鄉醫院更是雪中送炭。

北榮新竹分院表示，上述兩項醫療設備送達該院後，對醫療資源較缺乏的地區來說無疑是及時雨。院方十分感謝江蕙女士及全聯福利中心的善行，「台灣因有你們而更加美好」！

最新型可攜式自動心肺復甦機。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院院長陳曾基偕同全體員工感謝江蕙女士及全聯福利中心的善行。（北榮新竹分院提供）

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