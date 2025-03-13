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人工鈦心臟支撐百日 等到心臟移植迎新生！澳男創紀錄

2025/03/13 11:42

人工鈦心臟支撐百日 等到心臟移植迎新生！澳男創紀錄

BiVACOR全人工心臟（Total Artificial Heart）採用單一活動部件，一具以磁力懸浮固定的轉子，展現其精巧設計與創新技術。（圖取自BiVACOR專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名40多歲澳洲男子在等待心臟移植期間，仰賴人工鈦製心臟存活100天，創下此技術迄今最長存活紀錄。

美國有電視新聞網（CNN）報導，這位患者去（2024）年11月於雪梨聖文森醫院（St. Vincent’s Hospital Sydney）接受植入手術，今年2月成為全球首位攜帶此裝置出院者，並於本月成功迎來心臟移植。聖文森醫院、蒙納士大學（Monash University）與研發公司BiVACOR於12日聯合宣布，這名曾罹患嚴重心臟衰竭的男子目前恢復良好。

這款全人工心臟（Total Artificial Heart, TAH）由美國與澳洲合資的BiVACOR公司研發，創辦人丹尼爾蒂姆斯（Daniel Timms）為紀念因心臟病逝世的父親而投入此項研究。他表示，數十年心血終見成果，令人振奮，患者的勇氣為未來無數人點燃希望。

該裝置以鈦金屬打造，核心為磁懸浮轉子，無閥門與機械軸承設計降低磨損，能取代衰竭心臟雙心室功能，將血液輸送至全身與肺部。

心血管疾病是全球頭號殺手，世界衛生組織（WHO）統計每年奪走約1800萬性命。器官捐贈短缺更讓患者陷入漫長等待，美國2024年僅3,500人獲心臟移植，另有4400人新列入名單。

澳洲維克多·張心臟研究所（Victor Chang Cardiac Research Institute）教授海沃德（Chris Hayward）指出：「這項技術開啟心臟移植新篇章，未來10年，人工心臟有望成為無供體患者的救命選項。」

該裝置已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，進入早期可行性研究（Early Feasibility Study）。去年7月，德州醫學中心（Texas Medical Center）一名58歲末期心衰患者植入後存活8天，直至獲得供體。目前5人成功植入，研究預計擴大至15人。

澳洲案例則屬蒙納士大學「人工心臟前沿計畫」（Artificial Heart Frontiers Program）首例，該計畫獲5000萬澳元（約新台幣1.07億元）資助，致力開發三款心衰治療裝置。這項突破或將為全球心臟衰竭患者帶來曙光。

人工鈦心臟支撐百日 等到心臟移植迎新生！澳男創紀錄

澳洲維克多·張心臟研究所（Victor Chang Cardiac Research Institute）指出，未來10年，人工心臟有望成為無供體患者的救命選項。左至右為：海沃德教授（Prof. Chris Hayward）、詹斯醫師（Dr. Paul Jansz）與蒂姆斯博士（Dr. Daniel Timms）。（圖取自雪梨聖文森醫院專頁）

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