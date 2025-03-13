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醫師、中醫等考試日期出爐 首度啟用桃園考區電腦試場
〔記者林曉雲／台北報導〕考試院今（13）日召開院會，通過今（114）年第二次專技高考醫師第一階段考試等13類科，將於7月18日至20日舉行，並將首度啟用桃園考區電腦試場。
考試院說明，將分別在台北、桃園、台中、台南、高雄及花蓮等6考區同時舉行，均採電腦化測驗，而為減輕應考人應試負擔，考選部於去（113）年完成桃園地區首座國家考試電腦試場建置，並於此次考試開始啟用，以深化應考人在地服務。
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考試院表示，該考試設有：醫師第一階段考試、中醫師第一階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等13類科，有關各類科之應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，分別依照各該考試規則等規定辦理。
考試院說明，考試相關資訊將自3月31日起載明於應考須知，並預訂於4月8日至17日受理報名，採網路報名方式辦理，有意報考者可把握時間，登入國家考試網路報名資訊系統報名。
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