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7旬翁退化性關節炎 下肢變形難行！單腔式關節置換助他行走

2025/03/13 10:44

單腔式膝關節置換能保留健康的骨骼和韌帶，手術創傷也較小、恢復更快。（成大醫院提供）

單腔式膝關節置換能保留健康的骨骼和韌帶，手術創傷也較小、恢復更快。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕79歲蘇先生有多重慢性病，幾乎每天藥不離身，近年來他覺得左膝時有疼痛僵硬與腫脹，無法久站，起初以為是疲勞或肌肉拉傷，卻越來越嚴重，最後下肢變形，下樓需緊抓扶手才不會跌倒。他到診所檢查，確定是骨關節炎，做幾次增生治療，效果不明顯、且其腎功能不好，無法長期服藥止痛，診所醫師建議他轉到大醫院、做進一步治療。

成大醫院骨科部主治醫師張志偉為蘇先生安排X光檢查，發現蘇先生的左膝出現晚期關節病變─上下骨頭相「貼合」且下肢內翻變形。蘇先生在起身和下樓時，膝關節無法承受突然增加的重量，明顯疼痛、無力甚至軟腳。

最後蘇先生決定動手術，徹底改善。因蘇先生病變侷限在內側，醫、病詳細討論後，選擇微創做單腔室人工膝關節置換，手術當天下午就能站立及行走，3天後出院，不到2個月就不需助行器輔助，恢復正常活動。

兼任全國關節重建學會理事的張志偉說明，骨關節炎又稱「退化性關節炎」，早期可採保守治療，如體重控制、物理治療、短期藥物控制或增生治療；若成效不如預期或身體狀況不宜長期用藥，則可考慮手術介入。

隨著2025年台灣邁入超高齡社會，慢性共病及骨骼肌肉老化議題將使手術需求持續上升。醫師須精準掌握介入時機和治療選擇，注重個別化也避免過度治療。目前手術介入方式相當多元，從關節鏡下皺襞清除、軟骨移植、矯正截骨，到最終的關節置換手術，都是可應用的選項，成醫關節重建中心為患者提供多樣化、合適且有效的選擇。

與全膝關節置換術或矯正截骨術相比，單腔室膝關節置換術能提供更好的生理功能、更快的恢復和較少手術風險。儘管如此，臨床應用數目仍然有限，可能原因為醫師經驗尚未豐富，及文獻中顯示翻修風險較高。

在老年族群中，手術目標是快速康復並降低併發症，維持自主性。若骨關節炎侷限於1或2個股骨—脛骨隔室，此手術方式相對可減低發病率和死亡率，是老年膝關節患者的實用選擇。張醫師指出，現今成熟技術下，手術不到1小時可完成，術後可及早下床行走、負重，快速恢復行動能力，回到日常生活。

張志偉進一步說，單腔室膝關節置換常見結構為金屬股骨髁元件、超耐磨聚乙烯墊片及脛骨元件組成，針對關節嚴重病變部位做置換，大範圍保留原生結構。配合成醫關節置換團隊的微創技術與疼痛控制，術後疼痛大幅減少，加快康復，許多患者第1次回診時，僅需單手拄拐杖即能行走。在人工關節材質上，新一代單腔室膝關節金屬元件具有更多尺寸選擇，也貼近解剖外型以減少異物感，而聚乙烯墊片則添加抗氧化的維他命E，增強耐磨性，有望延長使用壽命並降低再次手術需求。

成大醫院骨科主治醫師張志偉。（成大醫院提供）

成大醫院骨科主治醫師張志偉。（成大醫院提供）

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