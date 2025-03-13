健康網》高麗菜「食物中的胃藥」 醫：這樣吃更營養

張振榕表示，高麗菜富含維生素U及LPA（溶血磷脂酸），具有保護、促進修護胃黏膜的功效，建議洗淨後切碎生吃，可以獲得更多的營養；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高麗菜近期因產量過剩價格大幅滑落，大啖國民天菜正當時！肝膽腸胃科醫師張振榕表示，高麗菜可說是「食物中的胃藥」，其富含維生素U及LPA（溶血磷脂酸），具有保護、促進修護胃黏膜的功效。不過，這兩種營養素均不耐高溫，建議高麗菜洗淨後切碎生吃，可以獲得更多的營養。

維生素U抗潰瘍因子

張振榕在著作《食萬個不一樣》中指出，高麗菜營養相當豐富，含有維生素B群、維生素C、K、U、鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素。其中維生素U的成分是氯化甲硫氨基酸，是一種抗潰瘍因子，可以說是「食物中的胃藥」，具有保護、促進修護胃黏膜的功效。

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LPA促進傷口癒合

張振榕進一步說明，動物性食物中沒有維生素U的成份，只存在於十字花科中的蔬菜裡，除了高麗菜之外，甘藍、大白菜、花椰菜、蘿蔔等，都屬於十字花科。除了維生素U，高麗菜還含有可以促進傷口癒合、抗潰瘍及刺激細胞增生、修復胃黏膜的有效成份LPA（溶血磷脂酸）。

高麗菜不同的烹調方式，會有不同的營養素。張振榕指出，清炒高麗菜時，可以獲得維生素K等脂溶性維生素；圖為情境照。（資料照）

由於維生素U和製造LPA的酵素都不耐高溫，他建議，把高麗菜洗淨後再切碎生食，可以獲得比較多營養，若是不喜歡生食高麗菜的澀味，建議勿烹調過久，避免營養素流失。

張振榕也提到，高麗菜的營養不只是維生素U跟LPA，隨著不同的烹調方式，會有不同的營養素：清炒高麗菜時，可以獲得維生素K等脂溶性維生素；若燉煮、清蒸的方式讓高麗菜煮到軟爛，能補充到膳食纖維。所以幾乎是烹調無死角的高麗菜，如何食用，就看你想從高麗菜中得到什麼樣的營養素喔！

張振榕著作《食萬個不一樣》。（趨勢文化提供）

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