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健康 > 心理精神

健康網》報復性熬夜難自拔？ 中醫教3招擺脫惡性循環

2025/03/16 21:30

中醫師指出，報復性熬夜會衍生睡眠障礙、肥胖、免疫力下降、記憶力下降及心臟病風險增加等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，報復性熬夜會衍生睡眠障礙、肥胖、免疫力下降、記憶力下降及心臟病風險增加等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作了一整天，明明已經很累，卻仍捨不得睡覺，小心報復性熬夜傷身心！潮州馬光中醫診所醫師楊苡琪指出，報復性熬夜會衍生睡眠障礙、肥胖、免疫力下降、記憶力下降及心臟病風險增加等問題，對我們的身心造成損耗。建議可以透過睡前按摩、睡前泡腳、養好正向態度，在疲憊的生活中尋找可以喘息的空間，對自己的身體好一點！

什麼是報復性熬夜？

楊苡琪表示，報復性熬夜是種「補償心理」，為一種自我防禦機制。心理學者阿德勒：「當人們因生理或心理問題感到受挫，會不自覺用其他方式（或在其他領域）來彌補這種缺憾，緩解焦慮，減輕內心不安。」

她說，工作讓我們感覺時間都被別人占去，獨屬於自己的時間（Me Time）便只能趁夜晚偷回來，希望通過熬夜彌補這一天的遺憾，對生活表達一種無聲的反抗或不滿。但熬夜會讓隔天更疲憊，專注力低下讓工作效率更差，導致日間可以作為Me Time的時間被浪費，只能通過報復性熬夜尋求心理的「補償」，最終陷入無法掙脫的惡性循環中。 

中醫師表示，報復性熬夜常會出現在壓力大、精神緊繃及思慮多的人，與中醫五臟中的心與肝關係最密切；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，報復性熬夜常會出現在壓力大、精神緊繃及思慮多的人，與中醫五臟中的心與肝關係最密切；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫治療報復性熬夜方式

楊苡琪指出，報復性熬夜常會出現在壓力大、精神緊繃及思慮多的人，與中醫五臟中的心與肝關係最密切。心主神明，《景岳全書‧不寐》：「神安則寐，神不安則不寐」，心神失養則不易入睡。肝主疏泄，肝喜條達，當壓力大情緒緊繃，肝鬱氣滯，自律神經不平衡無法入睡，服用疏肝解鬱的藥物能有效改善，也可搭配針灸治療，除了能放鬆緊繃的肌肉外，也能導引身體回到平和狀態，則「陰平陽秘，精神乃治」。

日常改善這樣做

1.睡前按摩：每天睡前用指腹畫圈按摩穴道-內關穴、神門穴、耳神門穴，每個穴位按摩3至5分鐘，有輕微痠脹感即可。

中醫師教睡前按摩4穴位，改善報復性熬夜。（馬光中醫診所提供）

中醫師教睡前按摩4穴位，改善報復性熬夜。（馬光中醫診所提供）

2.睡前泡腳：泡10-30分鐘至身體微微發汗，水溫約38-42℃之間略高於體溫，水位建議最低至三陰交穴，同時按摩小腿、大腿，使氣血活絡、增加新陳代謝和放鬆身體。

3.養好正向態度：

●減少時間被剝奪感，在日常中主動做想做的事或學習有興趣的技能，小小放縱自己一下，減少對生活的無力感，增加充實感。

●保留與自己獨處的時間徹底放空，例如冥想靜坐，偶爾自己吃飯、逛街等。

●提早完成睡前儀式，抽離忙碌的工作狀態，進入真正的休息模式。

●合適的睡眠空間，減少外界聲光刺激-關燈和減少睡前滑手機，使身體分泌褪黑激素，啟動生理時鐘，縮短熬夜的時間。

潮州馬光中醫診所醫師楊苡琪。（馬光中醫診所提供）

潮州馬光中醫診所醫師楊苡琪。（馬光中醫診所提供）

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