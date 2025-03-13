健康網》泡泡尿=腎不好？ 看懂腎臟求救訊號

醫師提醒，小便後5-10分鐘如果泡泡沒有消失，可能是有蛋白尿或腎臟相關問題，這些狀況會加速腎臟與心血管疾病的死亡風險，建議要尋求醫師協助；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（13）日是「世界腎臟日」，腎臟是沉默的器官、堪稱人體的淨化大師，如果尿尿完發現「馬桶充滿泡泡」，色澤與泡沫細緻度就像生啤酒上的泡泡，可能是腎臟在求救！恆昕泌尿科診所在臉書指出，小便後如果泡泡持續存在5分鐘以上，可能是有蛋白尿或腎臟相關問題，這些狀況會加速腎臟與心血管疾病的死亡風險，建議要尋求醫師協助。

醫師分享，台灣腎臟醫學宣導腎臟病變常見的口訣為「泡、水、高、貧、倦」，其中的「泡」就是指尿液有泡沫，也就是俗稱的「泡泡尿」又稱「蛋白尿」，尿液中出現泡沫有很多原因，通常這些泡沫5分鐘內會自行消失，對健康影響不大。

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泡泡尿常見原因

●排尿速度太快：尿液進入馬桶後衝擊到馬桶壁後出現泡沫，或自高處向下排尿所產生的力道較大也會出現泡沫。

●清潔劑殘留：未清理乾淨的清潔劑附著在馬桶壁上，遇到尿液即出現泡沫。

●水喝太少的濃稠尿：當水喝的少的時候尿液會變濃稠，表面張力跟水相差愈大，容易產生泡沫。

●其他狀況：當出現發燒、脫水、氣候冷熱交替、血壓升高等情況下，尤其是激烈運動後，會出現暫時性的蛋白尿；或長時間走動、活動所產生的姿勢性尿蛋白，通常一段時間後泡沫就會消失。

腎臟的求救訊號

●蛋白尿：蛋白尿指的就是尿液中蛋白質含量異常增加，通常是判斷腎臟健康的指標之一，而真正的蛋白尿是尿液中有細緻且較為黏稠的泡泡持續存在5分鐘以上。

●逆行性射精：射精後精液無法經由尿道排出，反而向後逆流回膀胱的尿液中，導致尿液中產生泡沫。

●腎功能異常：健康的腎臟會阻擋血液中蛋白質流至尿中，若確認蛋白尿源頭來自腎臟，代表腎臟過濾功能受損且已出現問題；在相同腎功能情況下，蛋白尿情況越嚴重會更加速腎功能惡化，洗腎風險較正常人上升70倍、腎功能不佳又有蛋白尿者的洗腎風險更高達2000倍以上，千萬不可大意。

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