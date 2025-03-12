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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

穩定血糖吃「2水果」 醫：增強免疫還護心

2025/03/12 19:45

醫師劉博仁表示，蘋果與芭樂是他家中最常出現的水果。示意圖。（資料照）

醫師劉博仁表示，蘋果與芭樂是他家中最常出現的水果。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕水果富含維生素、礦物質、抗氧化物和膳食纖維，有助於增強免疫力、改善消化系統、保持心血管健康等。營養功能醫學醫師劉博仁指出，自家最常見的2種水果是芭樂與蘋果，其中芭樂是維生素C的極佳來源；蘋果則富含果膠與膳食纖維，兩種水果都是幫助穩定血糖的好水果。

劉博仁今（12）日在粉絲專頁上發文表示，芭樂和蘋果都是營養豐富的水果，各有獨特的健康益處，且兩項水果都是自己家中最常出現的水果，芭樂以高維生素C與抗氧化特性著稱，適合增強免疫力，而蘋果則以豐富膳食纖維與心血管保護作用見長，兩者皆是促進健康的理想水果。

劉博仁提到，芭樂是維生素C的極佳來源，含量比橘子還高，有助於增強免疫力、促進膠原蛋白合成，維持皮膚與血管健康。此外，芭樂富含膳食纖維，有助於腸道蠕動，預防便秘，同時幫助穩定血糖。其所含的類黃酮與番茄紅素具有抗氧化、抗發炎作用，有助於降低慢性病風險。芭樂的熱量低，且屬於低升糖指數（GI）食物，適合糖尿病患者與減重者食用。

蘋果則富含果膠與膳食纖維，能促進腸道健康、平衡腸道菌群，幫助消化並維持飽足感。劉博仁表示，蘋果中的槲皮素是一種強效抗氧化劑，具有抗發炎作用，可保護心血管，降低壞膽固醇（LDL）並穩定血糖。此外，蘋果的低熱量、高纖特性，使其成為理想的健康零食，適合控制體重與預防代謝疾病。

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