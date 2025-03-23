健康網》脂肪最怕8蔬菜！ 醫點名花椰菜、菠菜助甩油

醫師提及，花椰菜纖維含量很高，可穩定血糖，促進脂肪分解；同時，其含有維生素C、抗氧化劑，有益於減脂，又能護健康；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸變暖，漸漸地開始要穿短袖、短褲了，但卻發現身上囤積的「脂肪債」無處可藏，開始認真減脂？初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜在臉書專頁「初日診所」與Youtube發影片整理8樣蔬菜，適合減脂期食用，包括：花椰菜、菠菜、芹菜、小黃瓜、冬瓜、番茄、金針菇及萵苣。

1.花椰菜：纖維含量很高，有助於穩定血糖，促進脂肪分解；同時，其含有維生素C、抗氧化劑，有益於減脂，又能護健康，因此最推薦減脂期食用。

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2.菠菜：營養豐富，含有鐵、鈣、維生素A、K等，可促進新陳代謝，提升基礎代謝，助燃脂。

3.芹菜：芹菜富含纖維，促進消化，有助於清除體內毒素，且其熱量極低，能夠促進腸道蠕動，非常適合減脂時食用。

醫師表示，小黃瓜高水分、熱量低，清爽解膩，有助於保持水分平衡，增加飽腹感，間接降低脂肪攝取，適合減脂期食用；示意圖。（資料照）

4.小黃瓜：高水分、熱量低，清爽解膩，有助於保持水分平衡，增加飽腹感，間接降低脂肪攝取。

5.冬瓜：熱量低、利尿作用強，幫助排除體內多餘水分，有效消水腫。

6.番茄：番茄富含維生素C、抗氧化劑，能增強免疫力，促進膠原蛋白質生成，還有助於維持皮膚健康。

7.金針菇：金針菇低熱量、高纖維，可以幫助消化，促進腸道健康。有了好的消化功能，就可以減少脂肪累積。

8.萵苣：熱量低、水分含量高，且飽足感高，因此可避免過度進食。

國健署建議，減脂期還是要進行肌力與阻力訓練，以維持肌肉甚至增加肌肉量；圖為情境照。（圖取自freepik）

減脂不減肌肉？ 國健署：做到3件事

許多處於減脂期的民眾，常希望只減脂肪，而不想減到肌肉；對此，國健署解答，是可以的！但若是使用不正確的減脂方式，就可能連肌肉都會一起流失。在減脂的過程中，必須同時維持蛋白質的生成，每天攝取每公斤1.6-2.2克的蛋白質，並於夜間減少碳水化合物的攝取，才能達到減脂而不減肌肉的目標。

減脂不能只靠飲食，運動也很重要！國健署說明，若單單節食減重卻不運動，大多只能減去肌肉，且因基礎代謝率下降，反而更容易復胖。因此建議透過肌力與阻力訓練，能導致肌肉召集第二型肌纖維，維持肌肉甚至增加肌肉量，亦能暫時增加生長激素與睪固酮，有助於肌肉儲存與生長。不只如此，也應保持充足睡眠，因生長激素在睡眠時會達到高峰，可藉此幫助肌肉合成。

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜。（初日診所提供）

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