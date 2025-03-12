健康網》男子想自宮遭拒 醫：5情況迫不得已切蛋蛋

醫師指出，在台灣如果想變性，需滿足三大條件：1.年滿20歲、2.取得父母同意書、3.通過兩位精神科醫師的評估鑑定；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名男子因為想變性，頻頻赴泌尿科詢問能否能做睪丸切除手術，因不符條件遭到拒絕。懿安泌尿科診所院長呂謹亨指出，睪丸切除術常見5類病因，包括：癌症、嚴重創傷、睪丸扭轉、嚴重感染及睪丸萎縮等。並提醒睪固酮缺乏，不僅影響性，還攸關代謝、生長，以及很多重要的生理機轉！

變性需滿足三大條件

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，在台灣如果想變性，需要滿足三大條件：1.年滿20歲、2.取得父母同意書、3.通過兩位精神科醫師的評估鑑定。另外，為了治療疾病，如果有下列情形，確實會幫患者切除睪丸：

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●癌症：睪丸癌、攝護腺癌、男性乳癌。

●睪丸嚴重創傷：意外或其他事故外傷，導致睪丸嚴重受損。

●睪丸扭轉：供應睪丸血液的精索扭曲，而導致睪丸缺血永久壞死。

●嚴重感染：睪丸副睪丸反覆發炎，抗生素治療無效，嚴重疼痛或無法控制的感染。

●睪丸萎縮：嚴重精索靜脈曲張、隱睪症、或其他疾病造成睪丸萎縮，這種無功能的睪丸如果擔心癌病變，或是發炎疼痛，可以切除。

醫師表示，有些長期睪丸副睪丸疼痛的患者，會選擇該側的睪丸切除。但很多慢性疼痛其實是可以治療的；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

睪丸副睪丸疼痛可治療

呂謹亨指出，有些長期睪丸副睪丸疼痛的患者，會選擇該側的睪丸切除。但很多慢性疼痛其實是可以治療的，例如經索靜脈曲張、攝護腺炎、睪丸副睪炎、神經痛、術後神經沾黏。

他表示，早期年代，很多攝護腺癌的老伯伯，不想長期使用抗睪固酮藥物，會選擇雙側睪丸切除。但睪丸切除是較極端不可逆的手術，長久下來會造成睪固酮缺乏產生副作用，就像是嚴重的男性更年期症狀：性慾低落、肥胖、骨質疏鬆、代謝症候群、憂鬱、睡眠品質不好。因此，現在攝護腺癌的病人，大多是使用藥物治療。

他說，其實睪丸切除就是古時太監去勢手術的一種，有一篇上世紀的研究，太監年紀大的時候，不會有攝護腺肥大的問題，因為大多數的男性，睪固酮會讓攝護腺持續肥大，只是每個人速度不一樣。所以抑制攝護腺肥大的藥物，也能夠同時改善雄性禿。

不過，男生有攝護腺肥大不用太難過，呂謹亨表示，代表你雄性激素旺盛，現在很多新式微創手術，像是攝護腺水蒸氣消融術、攝護腺拉提術，都可以早期讓攝護腺縮小，不用住院又沒有傳統刮除術的副作用，重拾順暢人生。

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