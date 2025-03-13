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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐「吃4物」增強腦力 醫親測：有效！

2025/03/13 07:30

醫師指出，早餐吃核桃、蛋等食物，有助於記憶力提升；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，早餐吃核桃、蛋等食物，有助於記憶力提升；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每每忙碌時，總發現記性變差？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健自曝，過去曾有類似的困擾，並在閱讀並彙整多項研究後，發現早餐吃核桃、夏威夷果仁、黑巧克力、蛋白質，有助於增加腦力；他也親自實測，發現真的比較不會忘東忘西，建議大家可以試試看。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文引述2023年1項荷蘭研究發現，平均65歲的長輩，每天吃60克混合堅果（含15克核桃），16週後大腦血流量增加，語詞記憶力測驗提升16%，認知功能也變好了。

研究發現，每天攝取可可黃烷醇後，不只工作記憶和反應速度提升外，認知功能的整體分數也變高；示意圖。（圖取自photoAC）

研究發現，每天攝取可可黃烷醇後，不只工作記憶和反應速度提升外，認知功能的整體分數也變高；示意圖。（圖取自photoAC）

另外，1項義大利的研究則是指出，平均73歲的長輩，每天攝取可可黃烷醇後，不只工作記憶和反應速度提升外，認知功能的整體分數也變高。除此之外，也可觀察到胰島素阻抗下降，血壓降低、氧化壓力指標減少等現象。

蕭捷健補充，在堅果上，比較建議選擇含有較多Omega-3不飽和脂肪酸的堅果，舉例來說，核桃、夏威夷果仁是含量最多者；反之，杏仁幾乎不含Omega-3，都是Omega-6，吃多了容易嘴破、發炎。

醫師表示，杏仁幾乎不含Omega-3，都是Omega-6，吃多了容易嘴破、發炎；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，杏仁幾乎不含Omega-3，都是Omega-6，吃多了容易嘴破、發炎；示意圖。（圖取自freepik）

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