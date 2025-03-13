健康網》日本花粉估3月中高峰 日醫談「花粉症」預防法

日本雖進入春季，然杉樹的花粉也愈來愈多。不少日本人苦於花粉症，只要這季節一到，噴嚏打不完。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天到來，被稱作「日本國民病」的花粉症患者也大幅增加。也許常看日本動漫的你，曾注意到，主角不論是高中生或成人，皆有戴著口罩的樣貌。日本氣象廳定時偵測杉樹的花粉飛散程度，且杉樹花粉是常見過敏原，因此又稱「杉樹花粉症」（スギ花粉症）。在日本有花粉症的人相當多，杉樹花粉症被叫做「國病」。

日媒《NST新潟綜合電視台》（NST新潟総合テレビ）報導，每到這個季節，便是日本的花粉症患者如臨大敵之時刻：不斷打噴嚏、眼睛發癢、流鼻水，衛生紙咻一聲就用完，沾滿鼻水，幾乎難以正常生活。

請繼續往下閱讀...

花粉症在此季節症狀最為嚴重。魚沼基醫院（魚沼基幹病院）醫師本田耕平表示，他觀察到因嚴重的杉樹花粉症就醫者愈來愈多；且即使年紀大了，也很難根治。

日本的過敏性鼻炎盛行率，每10年增加10%，而杉樹花粉症盛行率也是每10年增加10%。本田耕平說明：「杉樹花粉症經常在青少年時期發病，約有50%的青少年有此病。但即使成年仍不會衰退，只在60歲後才會下降。」

醫院在庭院設置簡易花粉偵測裝置，並透過網路更新偵測的情形；他分享，2月還沒什麼花粉，到了3月，裝置上全是滿滿地花粉。本田耕平建議早期治療相當重要，建議在花粉季之前就先就醫，若能早期用藥，在花粉最嚴重時能夠抑制症狀。

另外很多人突然發生花粉症，但他在前一年是平安度過花粉季，說明很多人不清楚自己有沒有花粉症。預防部分，本田耕平提醒「不能吸入花粉」，出門最好戴上口罩與護目鏡，保護自己不會碰到花粉；以及上網查詢日本氣象協會等單位提供的花粉擴散狀況監測。預測3月中旬，花粉的濃度將達到最高峰，不論是正前往日本，或是在日本居住的人們；以及過去飽受過敏所苦的人們，須格外留意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法