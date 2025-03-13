自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》日本花粉估3月中高峰 日醫談「花粉症」預防法

2025/03/13 14:49

健康網》日本花粉估3月中高峰 日醫談「花粉症」預防法

日本雖進入春季，然杉樹的花粉也愈來愈多。不少日本人苦於花粉症，只要這季節一到，噴嚏打不完。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天到來，被稱作「日本國民病」的花粉症患者也大幅增加。也許常看日本動漫的你，曾注意到，主角不論是高中生或成人，皆有戴著口罩的樣貌。日本氣象廳定時偵測杉樹的花粉飛散程度，且杉樹花粉是常見過敏原，因此又稱「杉樹花粉症」（スギ花粉症）。在日本有花粉症的人相當多，杉樹花粉症被叫做「國病」。

日媒《NST新潟綜合電視台》（NST新潟総合テレビ）報導，每到這個季節，便是日本的花粉症患者如臨大敵之時刻：不斷打噴嚏、眼睛發癢、流鼻水，衛生紙咻一聲就用完，沾滿鼻水，幾乎難以正常生活。

花粉症在此季節症狀最為嚴重。魚沼基醫院（魚沼基幹病院）醫師本田耕平表示，他觀察到因嚴重的杉樹花粉症就醫者愈來愈多；且即使年紀大了，也很難根治。

日本的過敏性鼻炎盛行率，每10年增加10%，而杉樹花粉症盛行率也是每10年增加10%。本田耕平說明：「杉樹花粉症經常在青少年時期發病，約有50%的青少年有此病。但即使成年仍不會衰退，只在60歲後才會下降。」

醫院在庭院設置簡易花粉偵測裝置，並透過網路更新偵測的情形；他分享，2月還沒什麼花粉，到了3月，裝置上全是滿滿地花粉。本田耕平建議早期治療相當重要，建議在花粉季之前就先就醫，若能早期用藥，在花粉最嚴重時能夠抑制症狀。

另外很多人突然發生花粉症，但他在前一年是平安度過花粉季，說明很多人不清楚自己有沒有花粉症。預防部分，本田耕平提醒「不能吸入花粉」，出門最好戴上口罩與護目鏡，保護自己不會碰到花粉；以及上網查詢日本氣象協會等單位提供的花粉擴散狀況監測。預測3月中旬，花粉的濃度將達到最高峰，不論是正前往日本，或是在日本居住的人們；以及過去飽受過敏所苦的人們，須格外留意。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中