健康網》酪梨穩血壓防便秘！ 營養師列4大營養價值

專家指出，酪梨富含營養，有助於穩血壓、防便秘；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酪梨被稱作「超級食物」，富含營養價值，料理多變好吃！台灣營養基金會董事吳映蓉指出，酪梨屬油脂類，但多為單元不飽和脂肪酸，是個健康的脂肪來源。此外，其富含膳食纖維，可預防便秘；高鉀低鈉，有助於血壓穩定；還含有豐富的維生素E，是抗氧化好幫手。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文分享，酪梨屬於油脂類食物，在飲食搭配上，可以用酪梨代替奶油，抹在麵包上；再者因為酪梨已經是油了，所以建議蛋就用水煮，不要再放油烹飪了，透過這樣的食物替代，可以攝取更多營養，護健康。下為酪梨4大營養價值：

請繼續往下閱讀...

●健康脂肪的來源：每100克酪梨含有約15克脂肪，其中大部分為單元不飽和脂肪酸，有助於維持心血管健康，降低壞膽固醇（LDL），提高好膽固醇（HDL）。

專家分享，酪梨代替奶油，抹在麵包上，更多營養，護健康；示意圖。（圖取自freepik）

●豐富的膳食纖維：每100克酪梨含有約6.7克膳食纖維，有助於促進腸道蠕動，預防便秘，維持消化系統健康。

●高鉀低鈉，維持電解質平衡：酪梨是鉀的良好來源，每100克含有約485毫克鉀，有助於維持血壓穩定，預防肌肉痙攣。

●富含維生素E，抗氧化好幫手：酪梨含有豐富的維生素E，其為1種抗氧化劑，有助於保護細胞免受自由基損傷，維持皮膚健康。

專家表示，酪梨含有豐富的維生素E，有助於保護細胞免受自由基損傷，維持皮膚健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法