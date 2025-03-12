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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

腿上有密密麻麻蚯蚓！男警靜脈曲張 微創旋轉刮刀恢復

2025/03/12 11:51

童綜合醫院整形外科醫師郭彥辰表示，目前治療靜脈曲張的方式有很多種，最新式的微創旋轉刀刮除術，傷口小、恢復快。（記者歐素美攝）

童綜合醫院整形外科醫師郭彥辰表示，目前治療靜脈曲張的方式有很多種，最新式的微創旋轉刀刮除術，傷口小、恢復快。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕38歲擔任警察工作的陳男，因長時間久站值勤，左腿血管逐漸鼓起，腿部看起來就像爬滿了蚯蚓般，不僅影響外觀，且日益加重的痠麻、腫脹及疼痛感也讓他非常苦惱，到童綜合醫院整形外科就診，郭彥辰醫師診斷其罹患第2期靜脈曲張，建議自費進行最新式的「微創旋轉刮刀靜脈曲張刮除術」，術後2天即出院，並回歸工作崗位，不適症狀也都消失了，穿短褲終於不用再擔心別人的異樣眼光。

童綜合醫院整形外科醫師郭彥辰表示，最新式的微創旋轉刀刮除術，利用先進的旋轉刀具將病變的靜脈刮除，精確度極高；微創手術，傷口小恢復快，手術時間僅15-30分鐘，術後恢復時間也大大縮短，減少術後的疼痛感，可迅速回歸工作和生活；舒適無痛，效果持久，手術能有效去除靜脈曲張並改善血液循環，對皮膚和血管的損傷極小，術後不會留下大範圍的疤痕，且效果長期穩定。

郭彥辰指出，靜脈曲張可分為0~6期，0期是還無法肉眼發現靜脈病變跡象，第1期表徵是皮膚出現微血管絲或蜘蛛網血管；第2期則是可以看到表皮浮出青筋（血管），且站立時血管直徑大於3毫米；第3期則是會開始出現水腫等情況。靜脈曲張患者可能出現的症狀包含腿部沉重感、搔癢、抽筋、疼痛、皮膚顏色改變、容易無力疲勞等。

目前針對靜脈曲張治療方法有很多種，像是硬化劑或組織膠水注射，對於病變血管管徑太大的效果不佳；血管內雷射或是電燒灼治療可能會因能量的控制差異，導致效果不如預期甚至造成皮膚壞死、軟組織熱傷害，甚至神經損傷之可能性。最新式的微創技術不僅傷口小，還因手術時間短，可大幅降低麻醉期間的併發症風險，也非常適合高齡族群。

郭彥辰呼籲有靜脈曲張或血栓病史、年齡大於40歲、女性（尤其多產婦）、長時間站立或蹲坐者、肥胖者較易發生靜脈曲張。需久站時，可穿著壓力襪（彈性襪）、避免長時間保持同一姿勢、控制體重、避免不良的生活習慣、穿著寬鬆下著，加強腿部血管健康。

靜脈曲張患者採用「微創旋轉刮刀靜脈曲張刮除術」，術後症狀明顯改善。（童綜合醫院提供）

靜脈曲張患者採用「微創旋轉刮刀靜脈曲張刮除術」，術後症狀明顯改善。（童綜合醫院提供）

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