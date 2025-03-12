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健康網》月經痛到懷疑人生 醫：恐是子宮內膜異位症
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕阿咪已經連續兩個月都來婦產科報到，剛開始止痛藥有發揮作用，後來連吃止痛藥也沒效，於是幫阿咪安排一系列檢查發現，原來是「流浪內膜在搗蛋」，菡生婦幼診所婦產科主治醫師嚴絢上提醒女性朋友，經痛不要忍，是不是正常精痛需要醫師檢查才知道。
嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文說明，子宮內膜異位症指的是本該留在子宮內的內膜，跑到不該去的地方「定居」，像是卵巢、輸卵管，甚至腸道、膀胱。它們隨著月經週期變化，每個月都會剝落，但這些「流浪內膜」沒地方排出，導致發炎、疼痛，甚至影響生育能力。
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子宮內膜異位症常見症狀
●經痛劇烈：吃止痛藥也沒用，甚至影響到生活品質。
●慢性骨盆腔疼痛：不是只有月經來才痛，有時候平時就會悶痛，甚至連性行為都覺得不舒服。
●異常出血：月經超過7天、月經來超過半個月，或是非經期突然出血，都要特別注意。
●排便或排尿時疼痛：內膜異位到腸道或膀胱時，可能會讓妳排便、排尿時感覺刺痛，甚至有血便。
●不孕：子宮內膜異位症可能影響卵巢與輸卵管功能，影響受孕機會。
子宮內膜異位症飲食建議
●抗發炎飲食：多攝取富含Omega-3的食物，例如鮭魚、亞麻籽、堅果。
●高纖蔬菜：例如花椰菜、菠菜、地瓜葉，幫助身體代謝過多的雌激素。
●低GI飲食：避免血糖劇烈波動，選擇全穀類、糙米、燕麥來穩定身體。
●避免高糖食物：精緻糖容易加重發炎反應，像是蛋糕、含糖飲料。
●避免過多乳製品：有些研究發現乳製品可能刺激發炎反應，尤其是加工乳。
●避免咖啡因、酒精：過量的咖啡與酒可能影響雌激素代謝，建議適量或減少。
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