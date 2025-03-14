健康網》吃完蛋白質與蔬菜才能吃澱粉？ 學者澄清「這樣做」就好

學者澄清，「先吃幾口蛋白質和蔬菜」再配飯，這樣就能達到減緩澱粉（碳水化合物）的吸收速度，避免血糖一下子飆高；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「蛋白質與蔬菜優先，再吃澱粉」是一定要先吃完蛋白質，再吃完蔬菜，然後才吃澱粉和水果？營養學者洪泰雄在臉書澄清，不是要把蛋白質和澱粉完全分開吃，而是希望「先吃幾口蛋白質和蔬菜」再配飯，這樣就能達到減緩澱粉（碳水化合物）的吸收速度，避免血糖一下子飆高。

洪泰雄表示，吃蛋白質時，口腔中的澱粉酶活動會暫時減少，讓澱粉的分解速度變慢，細嚼慢嚥可以讓食物在口腔停留久一點，傳送更多訊息給腦下垂體與下視丘，幫助腸胃預先分泌適當的消化酶。透過胃腸迷走神經，身體可以更精準地告訴胃「正在吃蛋白質」，讓胃酸和消化酶分泌更符合實際需求，避免消化不良。

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洪泰雄以吃雞肉炒飯為例，先吃幾口雞肉和蔬菜，然後再一起配飯吃，這樣已經能有效減緩血糖上升。不用拘泥於先吃完蛋白質再吃澱粉，而是順序上稍微調整一下，就能達到健康效果。雞肉（蛋白質）和蔬菜（纖維）在飯裡面就已經在幫忙「減速」，讓糖分不會一下子全部吸收。只要不是單純吃白飯或精緻澱粉，搭配蛋白質和蔬菜的炒飯，血糖的上升速度就不會太快。

35921飲食原則

●3（每餐順序）：先吃幾口蛋白質和蔬菜，再吃澱粉，不是要全部吃完蛋白質和蔬菜後才吃澱粉。

●5（不吃零食）：5小時內不吃零食，讓胃腸有休息的時間。

●9（不吃消夜）：晚上9點後不吃東西，避免影響睡眠和消化。

●2（喝水）：每天至少喝2000ml水，有助於代謝和消化。

●1（水果）：每餐適量吃一個拳頭大小的水果，補充維生素和纖維。

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