健康網》春天出門踏青！ 醫：記得保養、小心曬黑變老

吳易儒指出，春天的紫外線指數比想像中還強！即使是陰天，紫外線依然會穿透雲層，對皮膚造成傷害。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天天氣變好，很多人喜歡出門踏青，不過新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美芳療保養身心靈」發文提醒，春天也容易過敏、曬黑、流失肌膚水分，故防曬、保濕要做好、外出前後溫和清潔、曬後及時修復、戶外運動後補充營養。

1、防曬很重要

吳易儒指出，春天的紫外線指數比想像中還強！即使是陰天，紫外線依然會穿透雲層，對皮膚造成傷害。建議選擇SPF50+、PA++++防曬，才能有效抵擋UVA、UVB；外出前30分鐘塗抹、2-3小時補擦一次，另長時間戶外活動，可搭配帽子、墨鏡、遮陽傘，物理性防曬更有效。最後特別提醒，皮膚容易敏感的朋友，要選擇無酒精、無香料的防曬霜，減少刺激。

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2、保濕要做好

吳易儒表示，長時間風吹日曬易使皮膚水分流失，導致乾燥、脫皮，甚至細紋增生。建議選擇含玻尿酸、神經醯胺的保濕精華，強化肌膚鎖水力；另不妨隨身攜帶保濕噴霧，在戶外隨時補水，穩定肌膚狀態。每天至少補充2000c.c.，讓肌膚從內到外水嫩嫩。若曬後肌膚特別缺水，返家記得敷補水面膜以修復肌膚。

3、外出前後溫和清潔

吳易儒說明，外出一整天，空氣中髒污、粉塵、油脂堆積，清潔未到位恐致粉刺、痘痘、過敏反應。建議選擇溫和或含胺基酸成分潔面產品，避免過度清潔也減少刺激。如流汗覺得皮膚黏膩，建議先用卸妝水輕輕擦拭，再用洗面乳清潔，避免過度摩擦；避免皂鹼類產品，易破壞肌膚屏障，使皮膚更乾燥。

吳易儒建議，外出後選擇溫和或含胺基酸成分潔面產品，避免過度清潔也減少刺激；圖為情境照。（圖取自photoAC）

4、曬後及時修復

吳易儒提到，若外出後皮膚泛紅、灼熱、敏感，代表肌膚已受到紫外線傷害，需及時修復。建議使用蘆薈凝膠或積雪草成分保養品，幫助鎮定舒緩。另需避免使用含酸類、美白成分保養品，以免刺激。也可冰鎮化妝水或敷冷毛巾，幫助皮膚降溫、退紅。如皮膚曬傷嚴重、紅腫刺痛，應尋求專業治療。

5、戶外運動後補充營養

春天出遊時，長時間待在戶外，肌膚會受到紫外線與自由基影響，導致老化加速。建議多補充維生素C，助膠原蛋白生成、維持肌膚彈性。也可以適量攝取抗氧化食物，如莓果類、綠茶、堅果，都可減少自由基傷害；最後再適度搭配膠原蛋白補充品，幫助肌膚修復與保水。

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