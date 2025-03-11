健康網》膝蓋痛可能是內側皺壁症候群 中醫點名這些運動

中醫指出，喜歡路跑、打籃球、踢足球、重訓或騎腳踏車的人，更容易發生內側皺壁症候群；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人膝蓋疼痛就以為是退化性或風濕性膝關節炎，中醫師王大元指出，其實也有可能是因為膝蓋內側反覆摩擦，造成的內側皺壁症候群，如果你喜愛路跑、打籃球、踢足球、重訓或騎腳踏車，更容易發生內側皺壁症候群。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」說明，皺壁是在胚胎發育過程中，殘留在膝關節滑膜腔中，外型很像衣服的一層皺褶，可能分佈在膝關節上側、內側、外側、下側，而其中最常見的遺跡是「內側」，因此有了「內側皺壁症候群」之名。

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王大元表示，一般人時常彎曲、蹲立膝關節，皺壁與膝蓋軟骨反覆摩擦會引起發炎，久了造成皺壁增厚和纖維化，因此常會出現內膝疼痛、摩擦聲作、膝關節被卡住、難以使力或關節腔積水腫脹等症狀。

王大元說，中醫治療內側皺壁症候群，可以針灸膝眼、鶴頂、陰陵泉或血海穴等，也可使用放血來減少水腫的問題，敷貼貼布、藥膏也有助緩解疼痛，原則上急性疼痛予以冰敷，慢性期則建議熱敷來放鬆肌肉，平時的腿部伸展運動、股四頭肌與腿後肌群的訓練，都能穩定膝關節，同時預防症狀反覆發生。

王大元建議，內側皺壁症候群處於急性期時，運動員可以先改以技術性訓練，像是籃球運球、排球托球等。有氧運動可以改用滑步機、游泳或健走；有重訓的人先改為強化上肢的訓練。

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