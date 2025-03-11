自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》膝蓋痛可能是內側皺壁症候群 中醫點名這些運動

2025/03/11 20:58

中醫指出，喜歡路跑、打籃球、踢足球、重訓或騎腳踏車的人，更容易發生內側皺壁症候群；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，喜歡路跑、打籃球、踢足球、重訓或騎腳踏車的人，更容易發生內側皺壁症候群；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人膝蓋疼痛就以為是退化性或風濕性膝關節炎，中醫師王大元指出，其實也有可能是因為膝蓋內側反覆摩擦，造成的內側皺壁症候群，如果你喜愛路跑、打籃球、踢足球、重訓或騎腳踏車，更容易發生內側皺壁症候群。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」說明，皺壁是在胚胎發育過程中，殘留在膝關節滑膜腔中，外型很像衣服的一層皺褶，可能分佈在膝關節上側、內側、外側、下側，而其中最常見的遺跡是「內側」，因此有了「內側皺壁症候群」之名。

王大元表示，一般人時常彎曲、蹲立膝關節，皺壁與膝蓋軟骨反覆摩擦會引起發炎，久了造成皺壁增厚和纖維化，因此常會出現內膝疼痛、摩擦聲作、膝關節被卡住、難以使力或關節腔積水腫脹等症狀。

王大元說，中醫治療內側皺壁症候群，可以針灸膝眼、鶴頂、陰陵泉或血海穴等，也可使用放血來減少水腫的問題，敷貼貼布、藥膏也有助緩解疼痛，原則上急性疼痛予以冰敷，慢性期則建議熱敷來放鬆肌肉，平時的腿部伸展運動、股四頭肌與腿後肌群的訓練，都能穩定膝關節，同時預防症狀反覆發生。

王大元建議，內側皺壁症候群處於急性期時，運動員可以先改以技術性訓練，像是籃球運球、排球托球等。有氧運動可以改用滑步機、游泳或健走；有重訓的人先改為強化上肢的訓練。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中