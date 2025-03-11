下週流感脫離流行期 40多歲女染新冠併發心肌炎、肺炎

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕上週類流感門急診就診約11萬餘人次，持續下降，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，目前社區中流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，其中A型H1N1為多，但預計最快下週脫離流感流行期。另新冠疫情持續存在傳播風險，一名40多歲女性感染後併發心肌炎、肺炎，仍在加護病房治療中。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週類流感門急診就診約11萬1189人次，呈下降趨勢，但仍處流行期，且新增44例流感重症、22例流感死亡。去（2024）年10月進入本流感季以來，累計1107例流感重症、239例死亡。

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至於腹瀉疫情，上週門急診就診25萬5775人次，較前一週下降9%，但仍為近5年同期最高；另近4週共接獲274起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計 156 起，以檢出諾羅病毒152件占97.4%為多。

在新冠疫情方面，上週新增9例新冠併發重症本土病例，就有7例未接種JN.1疫苗，但無新增死亡病例。不過，疾管署防疫醫師林詠青指出，新冠新增個案以中部40多歲女性最年輕，無潛在病史，最近一次接種新冠疫苗是2022年，今年3月上旬開始有咳嗽症狀，後續在家中被發現意識不清、心跳停止送到急診，新冠快篩呈陽性，檢查發現心肌酵素異常上升且有肺炎，研判併發心肌炎、肺炎，至今住院近1週，尚在加護病房治療中，提醒民眾仍不容輕忽新冠風險。

疾管署預估，最快下週脫離流感流行期。（圖取自shutterstock）

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