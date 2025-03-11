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獅子會雲嘉南視力巡檢發現：偏鄉學童 近視比例高

2025/03/11 15:45

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國際獅子會300E-1區今（11）天在台南善化舉辦免費視力篩檢活動，也是去（2024）年9月以來，雲嘉南愛心巡檢的第9站；現場也針對檢測結果進行發表，以左鎮國小為例，雖然位處偏遠，當地青山綠水，但超過3成6的學童疑似近視。

「獅心有愛、展新視界」免費視力篩檢發表會今天在善化公所舉行，視力檢測巡迴車也開抵，為鄉親提供服務。包含電腦驗光，以及眼壓、屈光度、眼鏡度數、老花度數、黃斑中心視野，還有眼底照相與眼底斷層掃瞄等項目。

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

維護視力教育及行動委員會主席陳靚蔚表示，3C產品普遍，等於讓大家的視力健康受到挑戰。因此去年9月起開始巡迴雲嘉南進行免費視力檢測，有近8百位大小朋友受檢，並透過闖關遊戲，讓幼兒了解視力保檢的重要。

陳靚蔚說，巡檢列車以媲美眼科診所的設備來服務鄉親，過程只需要10分鐘，立即給予專業建議，及早發現、及早治療。

陳靚蔚提到，根據統計，幼兒的視力大致沒有什麼問題；但去年11月初到左鎮國小巡檢，原以為當地青山綠水，孩子的視力應該很好，但受檢的55名學童，竟有20位疑似近視。

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

善化區長譚乃澄感謝國際獅子會的用心投入，引進價值600萬巡檢車服務鄉親，希望能夠多舉辦，造福地方民眾，需要公部門配合的，一定全力以赴。

發表會上國際獅子會300E-1區總監曾澎英、台灣視力關懷照護協會主委張呂章、國際獅子基金會LCIF信託理事江達隆等都到場。

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

國際獅子會在雲嘉南為民眾進行視力篩檢，巡迴車開抵善化。（記者吳俊鋒攝）

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