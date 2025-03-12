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健康網》身體發炎瘦不了靠「它」救！ 營養師曝「3好處 」

2025/03/12 08:31

營養師分享，瘦不下來很可能是身體發炎的反映，這時可以適度補充薑黃來修復人體的代謝功能；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，瘦不下來很可能是身體發炎的反映，這時可以適度補充薑黃來修復人體的代謝功能；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「明明已經少吃多動了，怎麼還是瘦不下來？」這是許多減重族的心聲。營養師林宜嬅在臉書專頁「保健營養師 Anny林宜嬅」發影片表示，瘦不下來不一定是因為吃太多，很可能是身體發炎的徵兆。這時可以適度補充薑黃，它能抗發炎、分解脂肪、調節瘦體素與胰島素，幫助人體修復代謝力。

薑黃3優點 幫助減重

1.抗發炎，修復代謝功能：慢性發炎會讓身體進入省電模式，也就是說吃進來的食物會更容易轉換成脂肪，囤積在體內。薑黃裡的薑黃素，可以有效減少慢性發炎的狀況，幫助代謝恢復正常，提升燃脂效果。

2.刺激燃脂細胞，分解脂肪：薑黃可以增加棕色脂肪活性，它是人體內的好脂肪，可以幫助燃燒熱量，像個小小的燃脂引擎，所以讓棕色脂肪活躍起來，脂肪就會燃燒得更多。

3.調節2大荷爾蒙，避免脂肪過度囤積：荷爾蒙失衡時，怎麼吃都容易胖。像瘦體素會負責告訴大腦吃飽的訊號，讓我們有飽足感，停止進食；而胰島素會決定身體如何處理血糖。所以如果這2個荷爾蒙出問題，身體就會更容易感到飢餓、囤積脂肪。薑黃裡的薑黃素正好可以透過抗發炎來幫助瘦體素、胰島素恢復正常，荷爾蒙一旦穩定，減重自然順利。

營養師指出，薑黃能抗發炎、分解脂肪、調節瘦體素與胰島素，幫助減重。（資料照）

營養師指出，薑黃能抗發炎、分解脂肪、調節瘦體素與胰島素，幫助減重。（資料照）

林宜嬅分享，目前市面上的薑黃產品已出到第3代，而不同代的薑黃，吸收效果也不盡相同：

●第1代：市面上最常見的，像是C3薑黃，吸收率偏普通，需要搭配黑胡椒或薑黃精油來提升吸收率。因為在市場上存在較久，所以有較多的科學文獻可以佐證它的效果。

●第2代：這一代薑黃會把結構奈米化，分子變小，變得更好吸收，也就不用搭配黑胡椒了。

●第3代：最新的薑黃則是把薑黃型態轉為游離化，游離化的薑黃可以進入腦部（不是隨便的物質都能進入大腦），通常會用在預防腦部疾病，單價也相對較高。

她指出，由於台灣目前尚未看到第3代薑黃產品，若民眾想補充，以效果來說，可以選第2代，該產品通常結構奈米化、水溶性佳，能幫助身體維持需要的營養素。

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