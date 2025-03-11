健康網》益生菌不耐熱放冷藏！ 營養師點「5細節」別忽略

營養師表示，益菌在高溫環境下易受損害、破壞活性，因此吃益生菌時，避免用熱水或冰水，最好是搭配常溫水服用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人經常外食、偏食情況下，不少人會選擇益生菌，幫助強化腸道健康；對此，營養師蔡宗真整理5大容易忽略的細節，包括：按照需求選擇，並放置於冷藏保存；在每天按時服用時，記得搭配常溫水，千萬別和藥物一起吃，否則會讓效果減半。

蔡宗真在臉書專頁與診所網站指出，據統計，逾80%國人有吃保健品習慣，其中益生菌是最受歡迎的選擇之一。然而，吃保健品也有不少細節需要注意，若吃錯了，可能會事倍功半！因此整理出5大容易忽略的重點：

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1.放冰箱冷藏保存：許多人習慣將益生菌放置於室溫下，但其實益生菌不喜歡熱，怕溫差大或悶熱環境，因此建議冷藏保存。

2.搭配常溫水：益菌在高溫環境下易受損害、破壞活性，因此吃益生菌時，避免用熱水或冰水，最好是搭配常溫水服用。

營養師提醒，益生菌需持續服用，才能穩定留存腸道中，斷斷續續、不定期吃效果不彰；示意圖。（圖取自shutterstock）

3.每天按時吃：益生菌需持續服用，才能穩定留存腸道中，斷斷續續、不定期吃效果不彰，記得每天按時吃。

4.按需求選擇：挑選時，根據不同身體需求選擇不同的菌株，而非著重關注菌數和菌種。

5.遵循醫囑，避免與藥物一起吃：抗生素等藥物會殺死所有益生菌和壞菌，因此別配藥一起吃，可諮詢醫師服用，讓益生菌發揮最大效果。

蔡宗真提醒，研究指出，益生菌效果不受攝取時間影響，重點是要搭配好的作息、飲食與運動，才能發揮最佳效果。

營養師表示，服用益生菌的同時，也應搭配良好作息、飲食與規律運動習慣，才能發揮最佳效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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