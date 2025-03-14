健康網》青花菜全身是寶！ 營養師：「這部位」助肝臟解毒

功能醫學營養師指出，青花菜全身都是寶，舉例來說，青花菜的梗含有豐富的硫代葡萄糖苷、芥子酶，可幫助肝臟解毒；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青花菜頂著一頭爆炸頭，是許多料理中常見的配菜，營養豐富！功能醫學營養師呂美寶表示，青花菜全身都是寶，不同部位營養不同，像是青花菜梗含有豐富的硫代葡萄糖苷、芥子酶，可幫助肝臟解毒；葉子含有許多脂溶性營養，富含抗氧化能力，建議吃青花菜時從葉子到梗都吃，吃進滿滿營養。

呂美寶於臉書粉專「食物的力量．呂美寶營養師」發影片分享，青花菜不同部位營養成分完全不一樣，舉例來說，青花菜的梗中含有豐富的硫代葡萄糖苷、芥子酶，可幫助肝臟解毒；青花菜的葉子中，含有許多脂溶性營養，如維生素A、E、K等，具抗氧化能力，因此建議吃完整個青花菜，就能吃進完整營養，護健康。

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農業部表示，花椰菜（左）、青花菜（右）皆為十字花科蕓薹屬植物；示意圖。（圖取自photoAC）

青花菜、花椰菜大不同

很多人以為青花菜、花椰菜都稱為花椰菜，只是顏色不一樣而已？農業部曾說明，2者外觀看起來很像，且皆屬十字花科蕓薹屬，但其實仔細一看外型不太一樣，口感也有差。2者產季、產地、營養價值及挑選方式如下：

●青花菜（青花苔、綠花菜）：10月至隔年5月為青花菜盛產期，以雲林縣、嘉義縣、高雄市為主要盛產地。其富含多種維生素、蛋白質、脂肪、碳水化合物及鉀、鈣、磷、鎂、銅等礦物質，挑選時，可觀察花球整體呈現香菇形，外觀完整密合，沒有嚴重的凹凸者為佳。

●花椰菜（花菜、菜花）：全年皆產，以雲林縣、彰化縣、嘉義縣、高雄市為主要盛產地。花椰菜含有豐富的蛋白質、脂質、碳水化合物、纖維質、鈣、磷、鐵、維生素A、B1、B2、C；在挑選時，可選擇花球密合、白色無污澤、質地細緻，表面無嚴重的凹凸現象，花梗淡青色至綠色，蕾枝鮮翠，無散花球情形者較佳。

農業部提及，青花菜、花椰菜外型不太一樣，口感也有差。（圖取自農業部網站）

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