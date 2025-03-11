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新北AI智慧健康產業體驗創新日 數百民眾體驗最新智慧醫療設備

2025/03/11 13:28

民眾參加「AI智慧健康產業體驗創新日」，試用最新智慧醫療設備。（記者陳奕劭攝）

民眾參加「AI智慧健康產業體驗創新日」，試用最新智慧醫療設備。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府經濟發展局今（11）日舉辦「AI智慧健康產業體驗創新日」，集結21家企業展示最新AI科技與健康照護應用，吸引約數百位民眾參與，現場許多民眾體驗最新的智慧醫療設備，企業亦透過商務媒合彼此交流。新北市長侯友宜也聽取企業介紹，期待AI科技照顧長者健康。

市長侯友宜也聽取企業介紹，期待AI科技照顧長者健康。 （記者陳奕劭攝）

市長侯友宜也聽取企業介紹，期待AI科技照顧長者健康。 （記者陳奕劭攝）

侯友宜表示，新北市有76萬名高齡長者，佔比約18.7％，為全國第一。為了照顧長輩們健康，他們推出預防監測，結合AI跟智慧醫療的產業，希望隨時提醒長輩，如何照顧好自己，所以像新北市遠距醫療、「Easy Go」App的輔具，甚至都能結合6千家ICT與2,600家的智慧健康產業。市府今日特別舉辦論壇、體驗與商業之間的互相溝通，希望新北市透過推動AI科技、智慧健康產業，一起推動照顧長輩。

經發局說明，活動現場劃分專屬論壇、商機媒合及體驗展示三大專區，泰博科技、麗臺生醫、維斯感創、全日罩健康等21家企業，展示最前端的AI智慧健康裝置、即時健康監測、AIOT認知訓練等創新應用，商務媒合區亦吸引許多智慧健康設備企業代表、科技公司及高齡協會組織技術交流，促進跨領域合作，推動智慧健康產業發展。

「AI智慧健康產業體驗創新日」集結21家企業，吸引約數百位民眾參與。（記者陳奕劭攝）

「AI智慧健康產業體驗創新日」集結21家企業，吸引約數百位民眾參與。（記者陳奕劭攝）

商務媒合區亦吸引許多智慧健康設備企業代表、科技公司及高齡協會組織技術交流，促進跨領域合作。（記者陳奕劭攝）

商務媒合區亦吸引許多智慧健康設備企業代表、科技公司及高齡協會組織技術交流，促進跨領域合作。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜（中）參加「AI智慧健康產業體驗創新日」，與議員局處首長們合影。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜（中）參加「AI智慧健康產業體驗創新日」，與議員局處首長們合影。（記者陳奕劭攝）

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