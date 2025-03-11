喝開水能變瘦！營養師親教：經濟實惠喝水減重法

充足的水分飲用能優化細胞功能、提升基礎代謝率，促進脂肪分解。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕現代人越來越注重健康與體態管理。台南市立醫院營養師張秀如建議指，「喝水減重」是1種簡單且經濟實惠的方式，不僅能幫助控制體重，還能提升整體健康狀態。

對於喝水如何幫助減重？張秀如說明，水分在人體內扮演重要角色，充足水分能優化細胞功能、提升基礎代謝率、促進脂肪分解，有助於體重控制。此外，許多人常將口渴誤以為飢餓，導致不必要的飲食攝取，定期補充水分能有效降低熱量攝取，幫助腸胃蠕動、減少腹脹問題。當身體缺水時，脂肪代謝效率會降低，即使控制飲食，減重效果仍可能受影響，所以適量、規律地喝水，有助打造健康體態。

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張秀如建議，每日飲水量可依體重（公斤）× 30毫升計算。例如，1名60公斤重的成人，每日應攝取約1800毫升的水。以水替代含糖飲料，能減少多餘熱量攝取，還能穩定血糖。若想提升飲水的風味，可加入檸檬片、薄荷葉或天然水果片，補充維生素與抗氧化劑。

張秀如說，無糖茶雖能補充水分，但含有咖啡因與茶鹼，可能有輕微利尿作用，尤其是大量飲用時，可能影響體內水分平衡。因此，仍以白開水作為日常主要飲品為宜，適量搭配無糖茶，以確保身體獲得足夠水分及維持良好代謝狀態。

她提醒，雖然喝水是1種安全簡單的減重策略，但過量飲水可能使電解質失衡，甚至引發水中毒，因此仍須依個人需求適量飲用。特別在劇烈運動後，應適當補充電解質，避免大量流汗導致鈉離子流失，可選擇礦泉水或運動飲料補充體內水分與電解質。喝水減重不僅簡單易行、成本低，且具備科學支持，長期落實能有效管理體重，讓身體更輕盈有活力，鼓勵民眾養成規律喝水的好習慣，讓養成健康成為日常生活的一部分。

喝水減重不僅簡單易行、成本低，長期落實能有效管理體重。（台南市立醫院提供）

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