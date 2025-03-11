斥資近7千萬！湖口仁慈醫院心臟血管中心 今動工

湖口仁慈醫院斥資近7000萬打造心臟血管中心，今天動工。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕位於新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院計畫斥資近7千萬，在該院5樓設立心臟血管中心。今（11）天由該院執行長張達人、院長劉益宏共同主持動工，預計今（2025）年7月底完工啟用後，將嘉惠新竹縣新豐湖口地區以及桃園市楊梅區的民眾。

劉益宏表示，「心血管阻塞」向來是威脅民眾健康的隱形殺手；黃金救援時間是90分鐘，為避免心肌梗塞出現併發症，如何把握打通血管的黃金搶救時間非常重要。

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在董事會支持下，仁慈醫院斥資近7千萬成立心臟血管中心，引進與醫學中心同款的「雙向數位平板心臟血管攝影X光機」，來自荷蘭商飛利浦公司的最新旗艦機型「Azurion 7」，並搭載新購置的各項相關高階醫療儀器設備以及全新智能輔助軟體，也陸續從國內各大醫學中心禮聘心臟外科、心臟內科專科醫師到院駐診，並引進心臟超音波、血管內超音波、心肺容積監視器等周邊設備，提供大湖口地區民眾更便利的「救心」醫療服務。

未來這個心臟血管中心啟用後，駐診仁慈的心臟科醫師可藉由前述醫療設備進行：一般診療性心導管診斷、冠狀動脈氣球擴張、冠狀動脈支架置放、永久性心臟節律器置放，也能做四肢動靜脈造影、或洗腎病人的動靜脈廔管氣球擴張治療等非心臟方面的檢查與治療。

院方表示，仁慈醫院之所以投注前述醫療資源進入心血管醫療領域，主要是從衛福部的資料顯示，心臟疾病已蟬連多年國人10大死因的第2名，特別是心肌梗塞更是心臟疾病中的隱形殺手，且心血管疾病有年輕化趨勢，還常跟其他慢性疾病產生共病效應，加速健康的惡化，所以為了讓大湖口乃至桃園楊梅地區的民眾能有就近「救心」的選擇，所以決定建置這個心臟血管中心提供醫療服務。

湖口仁慈醫院斥資近7000萬打造心臟血管中心，今天動工。（記者黃美珠攝）

天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院執行長張達人（中右）、院長劉益宏（中左）今天為改院打造的心臟血管中心定槌開工。（記者黃美珠攝）

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