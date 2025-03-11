自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

斥資近7千萬！湖口仁慈醫院心臟血管中心 今動工

2025/03/11 12:19

湖口仁慈醫院斥資近7000萬打造心臟血管中心，今天動工。（記者黃美珠攝）

湖口仁慈醫院斥資近7000萬打造心臟血管中心，今天動工。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕位於新竹縣湖口鄉的天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院計畫斥資近7千萬，在該院5樓設立心臟血管中心。今（11）天由該院執行長張達人、院長劉益宏共同主持動工，預計今（2025）年7月底完工啟用後，將嘉惠新竹縣新豐湖口地區以及桃園市楊梅區的民眾。

劉益宏表示，「心血管阻塞」向來是威脅民眾健康的隱形殺手；黃金救援時間是90分鐘，為避免心肌梗塞出現併發症，如何把握打通血管的黃金搶救時間非常重要。

在董事會支持下，仁慈醫院斥資近7千萬成立心臟血管中心，引進與醫學中心同款的「雙向數位平板心臟血管攝影X光機」，來自荷蘭商飛利浦公司的最新旗艦機型「Azurion 7」，並搭載新購置的各項相關高階醫療儀器設備以及全新智能輔助軟體，也陸續從國內各大醫學中心禮聘心臟外科、心臟內科專科醫師到院駐診，並引進心臟超音波、血管內超音波、心肺容積監視器等周邊設備，提供大湖口地區民眾更便利的「救心」醫療服務。

未來這個心臟血管中心啟用後，駐診仁慈的心臟科醫師可藉由前述醫療設備進行：一般診療性心導管診斷、冠狀動脈氣球擴張、冠狀動脈支架置放、永久性心臟節律器置放，也能做四肢動靜脈造影、或洗腎病人的動靜脈廔管氣球擴張治療等非心臟方面的檢查與治療。

院方表示，仁慈醫院之所以投注前述醫療資源進入心血管醫療領域，主要是從衛福部的資料顯示，心臟疾病已蟬連多年國人10大死因的第2名，特別是心肌梗塞更是心臟疾病中的隱形殺手，且心血管疾病有年輕化趨勢，還常跟其他慢性疾病產生共病效應，加速健康的惡化，所以為了讓大湖口乃至桃園楊梅地區的民眾能有就近「救心」的選擇，所以決定建置這個心臟血管中心提供醫療服務。

湖口仁慈醫院斥資近7000萬打造心臟血管中心，今天動工。（記者黃美珠攝）

湖口仁慈醫院斥資近7000萬打造心臟血管中心，今天動工。（記者黃美珠攝）

天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院執行長張達人（中右）、院長劉益宏（中左）今天為改院打造的心臟血管中心定槌開工。（記者黃美珠攝）

天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院執行長張達人（中右）、院長劉益宏（中左）今天為改院打造的心臟血管中心定槌開工。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中