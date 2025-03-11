長期空腹太久、快速減重 小心膽石症找上門

成大斗六分院院長吳晉祥（左）、外科部主任周宗慶提醒，保持均衡飲食多攝取蔬菜、高纖食物，促進膽汁代謝，避免吃太多高脂防、高膽固醇食物，是預防膽石症的關鍵。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕根據統計國內成人10人中就有1人患有膽石症，除愛吃油炸、甜食、三高患者是高危險群，長期進食不規律（空腹時間太長）、快速減重也要小心膽石症找上門，成大斗六分院醫師周宗慶提醒，維持健康生活方式，右上腹經常悶痛不適要盡速就醫檢查，以免錯過治療危及生命。

45歲許先生因工作忙碌，長期飲食不規律，又喜歡吃油炸、高膽固醇食物，最近幾個經常感到上腹部悶痛，就醫診斷為膽石性疼痛，醫師建議開刀治療，擔心影響工作及家庭生活，採取保守治療方式，多次急診打止痛針。

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日前吃過晚餐後，上腹劇烈疼痛，甚至延伸到後背、右肩，還伴隨噁心、嘔吐，送醫急診檢查為急性膽囊炎，周宗慶表示，許先生膽囊內本來就有多顆結石，其中一顆阻塞膽囊管，造成膽汁無法排出因而引發膽囊發炎，經過腹腔鏡膽囊切除手術，3天後即出院。

周宗慶指出，膽石症是指膽囊或膽管內形成結石的病症，主要與膽固醇代謝異常、飲食習慣、體重、家族病史等因素有關，輕微者在進食油膩後右上腹悶痛不適，嚴重合併感染的急性膽囊炎會發燒、寒顫，但若石頭掉入總膽管內可能導致致命的肝炎、膽管炎與胰臟炎。

周宗慶說，肥胖、三高患者、長期高油高糖飲食者，另缺乏運動、長期進食不規律、短時間體重劇烈變化者，還有女性、長期口服避孕藥、40歲以上中老年人都是膽石症的高危險族群，保持均衡飲食多攝取蔬菜、高纖食物，促進膽汁代謝，避免吃太多高脂防、高膽固醇食物，是預防膽石症的關鍵。

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