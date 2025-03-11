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健康網》按4穴位跟鼻過敏說BYE！ 中醫：「1感覺」出現最好
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕春天天氣變化大，鼻子癢、打噴嚏、流鼻水樣樣來，對過敏人來說尤其困擾。雲鼎中醫診所中醫師何柏蓉在臉書專頁發文分享緩解辦法，每天按摩合谷、曲池等穴位2-3次，每次按到出現痠脹感為佳，如此便能改善鼻過敏帶來的不適感，使呼吸更順暢。
舒緩鼻過敏按4處 「這裡」強化免疫
●合谷：位於手背虎口處，調理免疫、改善鼻塞。
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●曲池：手肘外側，幫助清熱解毒，提升身體抗敏力。
●迎香：鼻翼兩側，直接改善鼻塞、流鼻水問題。
●攢竹：眉頭內側，緩解鼻塞、頭痛、眼睛疲勞。
何柏蓉表示，了解上述4穴位位置後，再搭配以下按摩方法，便能有效改善不適：
1.每次按壓30秒至1分鐘，力度適中，以「感到痠脹」為佳。
2.每天按壓2-3次，持之以恆效果才好。
最後，何柏蓉提醒，中醫穴位按摩固然有效，日常生活仍要配合保暖、注意飲食，減少寒涼食物攝取，才能打造健康體質。若是過敏嚴重者，可搭配中醫針灸，效果更好。
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