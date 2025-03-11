健康網》93歲張忠謀每日必吃「1水果」養生！ 學者曝最佳「食」機

學者分享，張忠謀夫人張淑芬曾透露，他每天早上必吃1片木瓜養生。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台積電創辦人張忠謀已高齡93歲，身體依舊硬朗。夫人張淑芬曾透露，他每天早上必吃1片木瓜養生。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文指出，木瓜的升糖指數（GI）約 60，屬於中等偏低，且含有膳食纖維、鉀、葉酸等豐富營養素，能維持心血管健康，「飯後」吃，有助於降低血糖波動，護心效果最佳。

木瓜6營養素與功效

●維生素C：抗氧化，保護細胞免受自由基傷害；增強免疫力，促進膠原蛋白合成，幫助傷口癒合（每100克約含62毫克）。

請繼續往下閱讀...

●β-胡蘿蔔素（維生素A前驅物）：護心，幫助抗氧化，預防動脈硬化；護眼，預防黃斑部退化。

●酵素：木瓜酵素（Papain）助消化，分解蛋白質，減輕腸胃負擔；抗炎，有助於減輕腸道發炎。

●膳食纖維：促進排便，預防便秘；護心，可降低壞膽固醇 （LDL）。

●鉀： 等order 3號你呀平衡電解質，防止鈉攝入過多導致的水腫；護心，幫助調節血壓，預防高血壓（每100克約含257毫克）。

●葉酸：保護心血管，幫助同型半胱胺酸代謝，減少心血管疾病風險。

學者指出，木瓜含6大營養素，維生素C、β-胡蘿蔔素、酵素、膳食纖維、鉀、葉酸，有助於護心、護眼、消化道健康；示意圖。（圖取自freepik）

飯後吃木瓜 4優點

1.避免空腹刺激胃酸：木瓜酵素有分解蛋白質的作用，空腹食用可能刺激胃酸分泌，對胃酸分泌過多或胃潰瘍的人不適合。飯後吃則可利用酵素幫助蛋白質的分解，減輕腸胃負擔。

2.降低血糖波動：飯後吃木瓜，膳食纖維可延緩糖分吸收，避免血糖快速上升。空腹食用則容易使果糖直接吸收，導致血糖波動。

3.幫助消化與排便：木瓜酵素可促進蛋白質分解，飯後吃可有效減輕脹氣。纖維能促進腸道蠕動，幫助排便。

4.心血管保護效果最佳：飯後血脂和血糖較高，木瓜的鉀和膳食纖維可立即發揮護心效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法