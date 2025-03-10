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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》5分鐘親子共讀！ 分齡互動助寶寶腦部發育

2025/03/10 20:32

國健署指出，親子共讀幫助腦部發育來啟發語言能力、學習情緒控制與社會適應，更順便培養親子互動；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，親子共讀幫助腦部發育來啟發語言能力、學習情緒控制與社會適應，更順便培養親子互動；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想給寶寶最好的成長起點？就從5分鐘親子共讀開始！國民健康署在臉書專頁發文指出，從寶寶出生後即可開始說故事書，親子共讀不僅提供孩子穩定的成長環境，也幫助腦部發育來啟發語言能力、學習情緒控制與社會適應，更順便培養親子互動，不同年齡方式也有遞進。

分齡親子共讀

●0-2個月：在餵奶、換尿布或洗澡時，利用隨手可得圖片或廣告素材說話給寶寶聽，或是常跟寶寶說說話，在出現微笑或聲音回應時，立刻給予讚美。

●3-6個月：當寶寶出現更多聲音時，透過可以發出聲音的童書，教導寶寶認識書中圖片，或跟寶寶玩模仿聲音或嘗試動舌頭或嘴唇的遊戲。

●6-12個月：在牙牙學語時，可以抱著寶寶一起看圖片，並指著圖片說出物品名稱或動作的形容，啟發孩子的觀察力和好奇心。

●1-2歲：引導寶寶指圖命名，讓寶寶模仿大人說話或試著指認圖卡，建立語言基礎。

●2歲以上：用「開放性問句」問孩子問題，再順著孩子的問題繼續發問，當孩子有回應時，立即給予鼓勵或回饋。

國健署說，「對話式親子共讀」是幫助孩子語言及認知學習最好也是最有效的方法，親子共讀只需從5分鐘的陪伴開始。在不強迫孩子的情況下，能持之以恆就是最好的方式！現在就依孩子現在的分齡，用父母的肢體語言或聲音，或是挑一本書，和孩子一起享受互動式的美好共讀時光吧！

國健署說，在牙牙學語時，可以抱著寶寶一起看圖片，並指著圖片說出物品名稱或動作的形容；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署說，在牙牙學語時，可以抱著寶寶一起看圖片，並指著圖片說出物品名稱或動作的形容；圖為情境照。（圖取自freepik）

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