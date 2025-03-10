健康網》奶油vs植物油 哈佛研究：選它降17％死亡風險

醫師引述哈佛研究指出，奶油每天用約2茶匙芥花油、橄欖油（左，圖取自Unsplash）、大豆油等植物油來代替奶油（右，圖取自freepik），即可降低17%死亡與癌症死亡風險。（健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐吃吐司你是抹奶油還是橄欖油？林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢表示，這個小小的選擇可能關乎健康長壽！最近一項哈佛研究發現，最常吃奶油的人，相比少吃奶油的人，整體死亡風險高出約15%。但若每天用約2小茶匙植物油來代替奶油，即可降低17%死亡風險及癌症死亡風險。

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，近年來不少人爭論究竟動物奶油（Butter）還是植物油比較健康，有人說「天然的奶油更好」，也有人遵循醫師建議改用橄欖油等植物油。而最近一項針對超過22萬人、長達33年的大型研究發現，吃什麼油與死亡及癌症風險的關係非常密切。

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醫師提到，研究發現最常吃奶油的人，相比少吃奶油的人，整體死亡風險高出約15%；示意圖。（圖取自photoAC）

3款植物油降死亡率 芥花油最有效

哈佛大學研究團隊追蹤了這群人的飲食習慣，發現以下關鍵結果：

●最常吃奶油的人，相比少吃奶油的人，整體死亡風險高出約15%。

●反之，經常使用植物油（如橄欖油、大豆油、芥花油等）的人，整體死亡風險降低約16%。

●每天只要用約10克（約兩小茶匙）的植物油取代同樣份量的奶油，就能降低約17%的死亡風險及癌症死亡風險。但注意，這種替換對於心血管疾病的死亡風險沒有明顯影響。

●每增加5克的芥花油、橄欖油或大豆油攝取，每日的死亡風險分別降低約15%、8%和6%。相反地，每多攝取10克奶油，癌症死亡風險則會提高約12%。

李柏賢強調，該研究中的「奶油」指的是動物性奶油，即從牛乳等動物乳製成的天然奶油，含有較高的飽和脂肪與膽固醇，並非植物性奶油或人造奶油。

1湯匙植物油代替3小片奶油

研究團隊指出：「這項研究結果與美國心臟協會及美國膳食指南的建議高度一致。這些指南建議減少飽和脂肪的攝取，改用多元不飽和脂肪和單元不飽和脂肪，以降低慢性疾病風險。本研究顯示，每天用約1湯匙（約15克）的植物油取代3小片奶油（約15克），可能有助於降低過早死亡的風險。」

研究顯示，奶油含有較高比例的飽和脂肪與膽固醇，容易造成血脂異常、增加身體發炎反應；而植物油含豐富的不飽和脂肪酸（例如Omega-3脂肪酸）與抗氧化物質，有助於保護心臟與降低癌症風險。

用油4建議 植物油健康也要酌量

另，李柏賢也列出幾點生活小建議，包含：煎、炒、烤可以多使用橄欖油、芥花油或大豆油取代奶油；麵包可試試沾橄欖油或搭配酪梨泥、堅果醬代替奶油；偶爾享受奶油沒問題，但請勿天天食用；植物油再健康也應適量，避免導致血脂及熱量過多。

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