健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

感冒吃「鋅」好得快？ 美專家揭關鍵：縮短病程但「不能預防」

2025/12/11 13:17

最新醫學回顧指出，感冒期間適度補充鋅可能縮短約兩天的病程，但專家提醒勿過量攝取以免引發副作用；情境照。（圖取自freepik）

最新醫學回顧指出，感冒期間適度補充鋅可能縮短約兩天的病程,但專家提醒勿過量攝取以免引發副作用；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每逢感冒流行季節，許多民眾習慣補充維生素或礦物質來增強抵抗力，其中「鋅」（Zinc）是相當熱門的選擇。然而，鋅真的能治好感冒嗎？據《華盛頓郵報》報導，最新醫學證據顯示，鋅補充劑雖無法「預防」感冒，但若在生病期間正確服用，確實有助於將病程縮短約兩天。

報導指出，根據權威實證醫學組織「考科藍」（Cochrane）2024年發布的分析，研究人員檢視了34項關於鋅與感冒的試驗。結果發現，若民眾在沒有生病時預防性地服用鋅，幾乎沒有證據顯示能防止感冒或減少感冒次數。

然而，對於已經感冒的患者，證據顯示鋅可能有助於縮短症狀持續的時間。康乃狄克大學醫學院教授安德魯斯（Rebecca Andrews）指出，一般感冒病程約7到10天，服用鋅可能減少1至2天的不適，「如果你為了參加重要活動或探望孫子而急著好起來，這或許有幫助，但症狀可能仍會持續。」

康乃爾大學威爾醫學院傳染病學主任古利克（Roy Gulick）解釋，科學家推測鋅之所以有效，是因為它可能阻止導致半數感冒的「鼻病毒」（rhinoviruses）感染人體細胞，同時增強免疫功能。

不過，服用鋅並非毫無風險。研究發現，攝取鋅可能伴隨噁心、胃痛、腹瀉或味覺問題等副作用。特別值得注意的是「鼻噴劑」形式的產品，美國食品藥物管理局（FDA）曾於2009年發布警告，指出某些含鋅鼻噴劑可能導致永久性嗅覺喪失。

含鋅喉糖效果佳 劑量勿超標

關於如何正確補充，專家建議選擇「含鋅喉糖」（zinc lozenges），因為多數研究顯示其效果優於其他劑型，且能舒緩喉嚨痛。但安德魯斯警告，每日攝取量若超過50毫克，副作用風險將顯著增加。此外，高纖維食物、豆類及富含鈣、鐵的食物會降低鋅的吸收率，應避免同食。

人體無法自行製造鋅，需透過牡蠣、肉類等食物攝取。專家強調，與其依賴補充劑，不如透過均衡飲食、充足睡眠與水分來打造健全的免疫系統

人體無法自行製造鋅，需透過牡蠣、肉類等食物攝取。專家強調，與其依賴補充劑，不如透過均衡飲食、充足睡眠與水分來打造健全的免疫系統，這才是對抗感冒的根本之道。若有服用其他藥物，使用前應先諮詢醫師。

