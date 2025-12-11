自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》量血壓得注意脈差 醫：動脈硬化指標

2025/12/11 11:58

脈差是可以了解動脈硬化的指標，新光醫院心臟內科醫師洪惠風指出，尤其是年過80歲以後，收縮壓比舒張壓更重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫高高低低，有心臟血管疾病的人一定要小心慎重，新光醫院心臟內科醫師洪惠風指出，許多人分不清楚收縮壓、舒張壓，哪個是高的哪個是低的？到了80幾歲時候注意高的那個數值就好，低的比較沒有那麼重要。

洪惠風在臉書發文指出，對於器官來說，血液供應最好是持續而穩定的，像是自來水的持續供應一般，不要一下有、一下沒有；但是心臟供應全身的血流，偏偏就是收縮一次，血液才推進一次，也就是血流一下有、一下沒有。所幸，人體的設計實在很奇妙，竟然可以把這種脈衝型的血流供應方式，轉化成較為持續穩定的供應，所利用的就是血管的彈性。

洪惠風說，脈差（收縮壓減舒張壓）大的時候，才代表血管彈性變差，140/100是高血壓，但彈性變差不是彈不回原狀，想像鐵管，它沒有彈性，根本沒張開過，也就沒有回到原狀的問題。

此外，洪惠風表示，將引起脈差大的其他原因（如甲狀腺功能亢進、主動脈瓣閉鎖不全等）排除後，血壓的脈差就可以當作動脈硬化的指標，並不需要用什麼昂貴的儀器去做檢查。雖說如此，脈差並沒有什麼標準值，只有相對值，也不是脈差40就一定比50好。例如血壓為120/80mmHg、140/100mmHg、90/50mmHg，雖然脈差同樣是40，但是所代表的意義就完全不同。

洪惠風說，年齡越大時，動脈硬化就會越嚴重，脈差也就越大。隨著年齡，收縮壓跟舒張壓都會一年一年越來越高，但是到了五十幾歲時，收縮壓仍然一天一天越來越高，但是因為動脈硬化，舒張壓會出現反轉，變得一年比一年低，到了八十幾歲當心臟收縮率也下降時，收縮壓也會開始下降。

他提醒，脈差增加時，往往代表的是一個動脈硬化綜合的結果。正確的態度是把脈差當作一個指標，當它太高的時候，就該好好把自己所有的危險因子做個總檢討，修正有問題的部分。譬如60歲以上的人，當脈差大於60就該提高警覺了，這時候把收縮壓降下來（因為這常常是動脈硬化的結果，所以不必在意舒張壓的數值），往往脈差也會跟著降下來。

