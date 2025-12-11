自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

植入式心臟監測器正式納入健保給付 醫：提升暈厥、心律不整診斷率

2025/12/11 11:58

植入式心臟監測器示意圖。（陳郁安醫師提供）

植入式心臟監測器示意圖。（陳郁安醫師提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕暈厥與心律不整由於發病時間不定，有時候在臨床診斷上有其困難度。臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，近日有民眾因反覆暈厥不慎摔傷就醫，雖然平時偶有心悸，不過到醫院做過幾次心電圖都查無異常。健保署今年已公告植入式心臟監測器（Insertable Cardiac Monitor, ICM）正式列入健保給付，此項措施將有助於釐清難以診斷的暈厥病因，並提高心律不整偵測效率，讓更多病患可受惠。

陳郁安說，植入式心臟監測器是一種用來記錄心律的植入式監測系統，當病患心跳有異常時，裝置會自動偵測並紀錄心律不整的心電圖；當病患感覺症狀發作時，也可啟動裝置紀錄當下的心電圖，提供醫師做進一步判讀。此監測器可與遠距監測系統連結，將異常事件資料經遠距傳輸可更快速傳遞給醫院及醫師，以利及早診斷並進行後續治療。

什麼情況適用健保給付植入式心臟監測器？

1. 反覆不明原因暈厥。

2. 高風險不明原因暈厥，使用攜帶式心電圖記錄檢查、手腕式心律紀錄檢查仍無法查明病因者。

陳郁安指出，植入式心臟監測器可在體內放置2至5年，持續記錄心臟電氣活動並自動偵測心律異常，相較於傳統24小時攜帶式心電圖檢查儀器，僅能做限短期監測；植入式心臟監測器增加捕捉間歇性心律不整的機會效果顯著。如果民眾出現反覆不明原因暈厥、或可能與心律不整相關之症狀，建議至醫院心臟內科就診，進行完整檢查評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中