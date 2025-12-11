自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南市新增1例登革熱境外病例 提醒市民旅遊防蚊不可少

2025/12/11 12:38

南市衛生單位及區公所針對確診者居住地進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查。（南市衛生局提供）

南市衛生單位及區公所針對確診者居住地進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市12月10日新增1例境外移入登革熱病例，個案為將軍區西甲里30餘歲越南籍女性，12月7日自高雄機場入境，12月8日出現骨頭痛、肌肉痛、腹瀉等症狀，12月9日就醫，醫師快篩檢驗為陽性通報，12月10日實驗室檢驗結果PCR陽性確診，為南市登革熱境外第19例。

南市登革熱防治中心隨後召開疫情討論會議，並動員衛生單位及區公所針對居住地進行環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

南市衛生局表示，根據疾管署資料顯示，截至今年12月10日，國內累計29例登革熱本土病例，241例境外移入病例，多自東南亞國家移入，感染國家來源以越南、印尼、菲律賓及泰國為主，今年迄今全球登革熱疫情已超過473萬例病例，當前國際間登革熱疫情嚴峻，籲請醫療機構提高警覺，避免病毒於社區中擴散而導致疫情發生。

南市登革熱防治中心提醒，民眾規劃出國旅遊、工作，或返鄉探親，在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源。旅途中請務必做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣物，並在皮膚外露部位塗抹經政府核可、含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）等成分的防蚊產品。返國後14天內，若有疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並主動向醫師說明旅遊史。

