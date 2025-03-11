健康網》鈣厲害！ 海帶家族營養大PK 「它」3冠王

營養師表示，常用來煮湯或涼拌的海帶芽，口感咕溜，膳食纖維、鎂和鈣含量高；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道海帶也是長壽食材嗎？沖繩是日本第一個長壽村，學者發現沖繩居民特別喜歡喝海帶味噌湯，海帶中所含的褐藻糖膠，很有可能就是沖繩人的長壽秘密。高敏敏營養師在臉書發文分享海帶家族營養圖鑑，以海帶結、海帶芽、海帶茸來做比較，其中海帶芽在膳食纖維、鎂和鈣含量，均大大勝出！

海帶家族營養比一比

高敏敏說，喜歡口感脆的可選海帶結，吃起來咕溜咕溜的是海帶芽，通常會涼拌或煮湯，外形像電線的海帶茸則較Q脆。若以每100g分量做比較（見下圖），海帶芽的鈣含量達346mg、鎂含量為123mg、膳食纖維則有10.1g，堪稱3冠王；而海帶結則是熱量、碳水化合物含量最低。

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營養師分享海帶家族營養比一比。（圖取自高敏敏臉書）

海帶營養6大好處

高敏敏說，海帶富含水溶性膳食纖維、褐藻多糖等營養成分，具有保護心血管、護眼、助排便等功效。不過，她提醒甲狀腺亢進的患者，建議避免海藻食材，以免甲亢症狀加重。

●維持甲狀腺健康：海帶富含碘，同時也是合成甲狀腺激素的重要來源；而甲狀腺激素又是維持全身細胞運作、調節新陳代謝的關鍵。

●保護心血管：海帶富含水溶性膳食纖維、褐藻多糖，有助於降低膽固醇、維持血管彈性。

●排便順暢：海帶含有豐富的膳食纖維，有助於排便、維持腸道健康，也有助於提高消化道健康。

營養師說，海帶結口感偏脆，且熱量、碳水化合物含量低；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

●保護眼睛：海帶含有維生素A，可預防眼睛病變、維持夜間視力。

●預防骨質疏鬆：海帶鈣含量豐富，可增加骨質密度、維持牙齒健康，也很適合素食者當作平常補鈣的食材。

●增強免疫力：海帶富含褐藻糖膠，可幫助調節免疫力系統，有助對抗病毒、細菌。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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